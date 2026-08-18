Ідентифіковано командира "Ахмата", за наказом якого обстрілювали Суми - прокуратура

Ідентифіковано командира "Ахмат", за наказом якого систематично обстрілювалась цивільна інфраструктура Сум і області, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

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"Військовому армії рф - командиру підрозділу ударних БпЛА, заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, "32-річний колишній мешканець Дніпропетровщини, будучи громадянином України, після 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію Донеччини. "Відомо, що підозрюваний воював у складі незаконних збройних формувань так званої "днр", а у 2023 році ініціативно набув громадянства рф, змінивши своє прізвище на нове", - повідомили у прокуратурі.

"Будучи командиром роти операторів ударних БпЛА "Ахмат", який дислокувався на Курщині, з грудня 2025 року віддавав накази про систематичні обстріли БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Суми та Сумського району. Також він створив у месенджері канал для інформаційного супроводу збройної агресії рф та підтримував її ведення, серед іншого повідомляючи про результати бойового застосування ударних БпЛА", - вказали у прокуратурі.

Підозрюваного, як зазначається, оголошено в розшук.

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