Установлен командир «Ахмата», по приказу которого обстреливали Сумы, — прокуратура

Установлен командир «Ахмат», по приказу которого систематически обстреливалась гражданская инфраструктура Сум и области, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

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«Военнослужащему армии рф — командиру подразделения ударных БпЛА — заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, «32-летний бывший житель Днепропетровской области, будучи гражданином Украины, после 2014 года выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области. «Известно, что подозреваемый воевал в составе незаконных вооруженных формирований так называемой «днр», а в 2023 году по собственной инициативе приобрел гражданство рф, сменив свою фамилию на новую», — сообщили в прокуратуре.

«Будучи командиром роты операторов ударных БпЛА «Ахмат», которая дислоцировалась в Курской области, с декабря 2025 года отдавал приказы о систематических обстрелах БпЛА гражданской инфраструктуры города Сумы и Сумского района. Также он создал в мессенджере канал для информационного сопровождения вооруженной агрессии рф и поддерживал ее ведение, среди прочего сообщая о результатах боевого применения ударных БпЛА», — указали в прокуратуре.

Подозреваемый, как отмечается, объявлен в розыск.

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