Пытки и грабеж – это не война, это мародерство: Кравченко заявил о разоблачении преступлений командира взвода "Ахмат" на Херсонщине
Киев • УНН
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении командиру взвода спецотряда "Ахмат" росгвардии. Его обвиняют в пытках мирных жителей и ограблении имущества во время оккупации Херсонщины.
Установлен командир взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии, который во время оккупации Херсонщины пытал мирных жителей и грабил их имущество. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Ноябрь 2022 года. Вместе с сообщниками он ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня на глазах у матери.
По его словам, когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.
Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, грубо нарушающее международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности.
Напомним
Ранее Генеральный Прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов заявил, что в Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения.