Пытки и грабеж – это не война, это мародерство: Кравченко заявил о разоблачении преступлений командира взвода "Ахмат" на Херсонщине

Установлен командир взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии, который во время оккупации Херсонщины пытал мирных жителей и грабил их имущество. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Ноябрь 2022 года. Вместе с сообщниками он ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня на глазах у матери.

По его словам, когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA

Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, грубо нарушающее международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности.