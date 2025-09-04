$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 5468 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 11612 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 16906 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 22433 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 22718 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19768 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40425 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40196 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42891 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 38064 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Пытки и грабеж – это не война, это мародерство: Кравченко заявил о разоблачении преступлений командира взвода "Ахмат" на Херсонщине

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении командиру взвода спецотряда "Ахмат" росгвардии. Его обвиняют в пытках мирных жителей и ограблении имущества во время оккупации Херсонщины.

Пытки и грабеж – это не война, это мародерство: Кравченко заявил о разоблачении преступлений командира взвода "Ахмат" на Херсонщине

Установлен командир взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии, который во время оккупации Херсонщины пытал мирных жителей и грабил их имущество. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и других военных преступлениях. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Ноябрь 2022 года. Вместе с сообщниками он ворвался во двор семьи предпринимателей в Херсоне. Угрожая женщине и ее сыну, требовал выдать местонахождение отца. Не получив ответа, жестоко избивал и пытал парня на глазах у матери.

- сообщил Кравченко.

По его словам, когда хозяин вернулся, оккупанты использовали его сына как заложника и требовали 80 тысяч долларов за его жизнь. Отобрав средства, преступники заставили хозяев подписать сфабрикованные "договоры купли-продажи" имущества.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 1752 просмотра

Это не имеет никакого отношения к войне. Это - террор, издевательство и преступление, грубо нарушающее международное гуманитарное право. Продолжается идентификация сообщников. Ни один палач, ни один мародер не избежит ответственности. Без срока давности.

- резюмировал Кравченко.

Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко29.08.25, 17:17 • 3384 просмотра

Напомним

Ранее Генеральный Прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов заявил, что в Украине было зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Херсонская область
Украина
Херсон