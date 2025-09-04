Катування і грабіж - це не війна, це мародерство: Кравченко заявив про викриття злочинів командира взводу "Ахмат" на Херсонщині

Встановлено командира взводу спецзагону "ахмат" росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Листопад 2022 року. Разом зі спільниками він увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері

За його словами, коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя. Відібравши кошти, злочинці змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.

Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності