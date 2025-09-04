$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 8954 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 15088 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 20927 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 21438 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19262 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 39393 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40010 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42648 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37965 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Катування і грабіж - це не війна, це мародерство: Кравченко заявив про викриття злочинів командира взводу "Ахмат" на Херсонщині

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру командиру взводу спецзагону "Ахмат" росгвардії. Його звинувачують у катуванні мирних жителів та пограбуванні майна під час окупації Херсонщини.

Катування і грабіж - це не війна, це мародерство: Кравченко заявив про викриття злочинів командира взводу "Ахмат" на Херсонщині

Встановлено командира взводу спецзагону "ахмат" росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Листопад 2022 року. Разом зі спільниками він увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері 

- повідомив Кравченко.

За його словами, коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя. Відібравши кошти, злочинці змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.

"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 1514 переглядiв

Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності 

- резюмував Кравченко.

Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко29.08.25, 17:17 • 3382 перегляди

Нагадаємо

Раніше Генеральний Прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді керівників правоохоронних органів заявив, що в Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Руслан Кравченко
Херсонська область
Україна
Херсон