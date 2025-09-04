Катування і грабіж - це не війна, це мародерство: Кравченко заявив про викриття злочинів командира взводу "Ахмат" на Херсонщині
Київ • УНН
Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру командиру взводу спецзагону "Ахмат" росгвардії. Його звинувачують у катуванні мирних жителів та пограбуванні майна під час окупації Херсонщини.
Встановлено командира взводу спецзагону "ахмат" росгвардії, який під час окупації Херсонщини катував мирних жителів і грабував їхнє майно. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили йому про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Листопад 2022 року. Разом зі спільниками він увірвався на подвір’я родини підприємців у Херсоні. Погрожуючи жінці та її синові, вимагав видати місце перебування батька. Не отримавши відповіді, жорстоко бив і катував хлопця, на очах у матері
За його словами, коли господар повернувся, окупанти використали його сина як заручника, і вимагали 80 тисяч доларів за його життя. Відібравши кошти, злочинці змусили господарів підписати сфабриковані "договори купівлі-продажу" майна.
Це не має жодного відношення до війни. Це - терор, знущання і злочин, який грубо порушує міжнародне гуманітарне право. Триває ідентифікація спільників. Жоден кат, жоден мародер не уникне відповідальності. Без строку давності
Нагадаємо
Раніше Генеральний Прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді керівників правоохоронних органів заявив, що в Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення.