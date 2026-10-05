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Колишнього бойовика батальйону "Спарта" затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні москвички і вбивстві її доньки

Київ • УНН

 • 402 перегляди

У воронезькій області затримали колишнього бойовика «Спарти» за підозрою у вбивстві москвички та її 19-річної доньки. Підозрюваний зізнався.

Колишнього бойовика батальйону "Спарта" затримали за підозрою у вбивстві та розчленуванні москвички і вбивстві її доньки

У воронезькій області затримали 47-річного Теймураза Гогіашвілі, якого підозрюють у вбивстві московської підприємиці Олени Церетелі та її 19-річної доньки. За даними російських ЗМІ, чоловік раніше служив у батальйоні "Спарта" так званої "ДНР", яким командував арсен павлов на прізвисько "Моторола", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

3 жовтня у квартирі на Жулебінському бульварі в москві слідчі знайшли фрагменти тіла 54-річної Церетелі, а також схованку зі зброєю та боєприпасами. Пізніше під час обшуку гаража підозрюваного у новій москві виявили тіло її 19-річної доньки.

За даними ТАСС, після затримання Гогіашвілі зізнався в обох убивствах. "Московський комсомолець" пише, що дівчину нібито застрелили в гаражі, після чого підозрюваний поїхав до її матері, убив її та розчленував тіло. Ймовірним мотивом називають фінансовий конфлікт.

Служив у "Спарті" та працював у "россия сегодня"

За інформацією російських медіа, Гогіашвілі був бойовиком батальйону "Спарта" так званої "ДНР". Його колишня дружина у 2014 році обіймала посаду "міністра юстиції" угруповання.

У 2019–2021 роках чоловік також працював у російському пропагандистському агентстві "россия сегодня", а пізніше за спрощеною процедурою отримав громадянство рф. Після початку повномасштабного вторгнення він регулярно їздив на окуповані території Донеччини та Луганщини.

Під час затримання разом із Гогіашвілі перебувала жінка 1986 року народження. Правоохоронці перевіряють її можливу причетність до злочину.

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