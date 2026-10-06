Силы обороны поразили телекоммуникационный узел, склады БПЛА и другие объекты врага — Генштаб

$45.060.0750.480.05
ukenru
09:59 • 9104 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
08:17 • 16679 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
07:45 • 15618 просмотра
россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие
Эксклюзив
07:38 • 16543 просмотра
До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит
6 октября, 04:27 • 30884 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
6 октября, 03:30 • 31127 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 30778 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 32020 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 30696 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 28928 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.4м/с
49%
749мм
Популярные новости
Нидерланды обеспечат Украине обслуживание и боеприпасы для F-16 — премьер-министр6 октября, 01:56 • 16563 просмотра
Россия готовит новые беспилотники для ударов по инфраструктуре Украины — ISW6 октября, 02:27 • 8514 просмотра
Что празднуют 6 октября в Украине и мире6 октября, 02:58 • 6914 просмотра
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР08:19 • 4406 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 12903 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 58395 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 54980 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 49241 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 44352 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 56574 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марк Цукерберг
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 500 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 2832 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo08:36 • 13204 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 58395 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 29441 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Бильд
Фильм
Facebook

Силы обороны поразили телекоммуникационный узел, склады БПЛА и другие объекты врага — Генштаб

Киев • УНН

 • 1836 просмотра

Украинские военнослужащие поразили телекоммуникационный узел, пункт управления, склады БПЛА и боеприпасов, а также места сосредоточения сил РФ.

Силы обороны поразили телекоммуникационный узел, склады БПЛА и другие объекты врага — Генштаб

5 октября и в ночь на 6 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Так, в районе Донецка поражён телекоммуникационный узел российских оккупантов. В районе Счастливцево Херсонской области поражён пункт управления подразделения армии рф

- говорится в сообщении.

Кроме того, украинские воины нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах Сокологорска Луганской области и Бурлацкого в Донецкой области.

Также в Луганской области, в районе Северодонецка, поражён склад БпЛА, а в районе Хрустального — склад боеприпасов российских оккупантов.

Напомним

После массированной атаки БпЛА на территории ЛВДС "Володарская" зафиксировали пожар. Станция ежегодно хранит и транспортирует 3 млн тонн топлива.

Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб06.10.26, 07:43 • 4214 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
Луганская область
Вооруженные силы Украины
Северодонецк
Херсонская область
Украина
Донецк