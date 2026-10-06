Силы обороны поразили телекоммуникационный узел, склады БПЛА и другие объекты врага — Генштаб
Киев • УНН
Украинские военнослужащие поразили телекоммуникационный узел, пункт управления, склады БПЛА и боеприпасов, а также места сосредоточения сил РФ.
5 октября и в ночь на 6 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Так, в районе Донецка поражён телекоммуникационный узел российских оккупантов. В районе Счастливцево Херсонской области поражён пункт управления подразделения армии рф
Кроме того, украинские воины нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах Сокологорска Луганской области и Бурлацкого в Донецкой области.
Также в Луганской области, в районе Северодонецка, поражён склад БпЛА, а в районе Хрустального — склад боеприпасов российских оккупантов.
Напомним
После массированной атаки БпЛА на территории ЛВДС "Володарская" зафиксировали пожар. Станция ежегодно хранит и транспортирует 3 млн тонн топлива.
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