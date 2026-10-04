медведев снова рассказал, как Украине достичь «мира»: отдать территории и согласиться на требования москвы

Заместитель председателя Совбеза рф дмитрий медведев в очередной раз озвучил российский рецепт "устойчивого мира" для Украины. Для этого Киев, по его версии, должен согласиться на нейтральный и безъядерный статус, изменить внутреннюю политику и признать оккупированные украинские территории российскими. Об этом медведев заявил в интервью Государственной телерадиокомпании Ирана, пишет УНН.

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По словам медведева, эти требования якобы "хорошо известны", однако он решил еще раз перечислить их для иранской аудитории. Первым условием он назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.

Вторым требованием представитель кремля назвал отказ Украины от так называемого "националистического курса". Также медведев повторил российские утверждения о якобы "запрете русского языка" и "всего русского".

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Третьим пунктом российского видения "мира" стала передача под юрисдикцию рф оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые москва внесла в свою Конституцию после незаконной аннексии.

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медведев заявил, что москва готова получить желаемое дипломатическим путем. В то же время он сразу пригрозил продолжением войны, если Украина не согласится на российские требования.

Если этого не будет, мы сделаем это военным путем – заявил медведев.

Таким образом, озвученный медведевым вариант "устойчивого мира" предусматривает выполнение Украиной ключевых требований государства, начавшего полномасштабное вторжение, включая отказ от части своей территории.

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