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медведєв знову розповів, як Україні досягти "миру": віддати території та погодитися на вимоги москви

Київ • УНН

 • 4280 перегляди

медведєв вимагає нейтралітету, зміни політики й передачі окупованих територій росії. У разі відмови він пригрозив продовженням війни.

медведєв знову розповів, як Україні досягти "миру": віддати території та погодитися на вимоги москви

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв вчергове озвучив російський рецепт "стійкого миру" для України. Для цього Київ, за його версією, має погодитися на нейтральний і без'ядерний статус, змінити внутрішню політику та визнати окуповані українські території російськими. Про це медведєв заявив в інтерв'ю Держтелерадіо Ірану, пише УНН.

Деталі

За словами медведєва, ці вимоги нібито "добре відомі", однак він вирішив ще раз перерахувати їх для іранської аудиторії. Першою умовою він назвав нейтральний та без'ядерний статус України.

Другою вимогою представник кремля назвав відмову України від так званого "націоналістичного курсу". Також медведєв повторив російські твердження про нібито "заборону російської мови" та "всього російського".

Території теж запропонував просто віддати росії

Третім пунктом російського бачення "миру" стала передача під юрисдикцію рф окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які москва внесла до своєї Конституції після незаконної анексії.

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медведєв заявив, що москва готова отримати бажане дипломатичним шляхом. Водночас він одразу пригрозив продовженням війни, якщо Україна не погодиться на російські вимоги.

Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом

– заявив медведєв.

Таким чином, озвучений медведєвим варіант "стійкого миру" передбачає виконання Україною ключових вимог держави, яка розпочала повномасштабне вторгнення, включно з відмовою від частини своєї території.

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Степан Гафтко

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