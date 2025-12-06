$42.180.00
В Киевской области чрезвычайники ликвидировали последствия вражеских обстрелов в трех районах

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В Киевской области ликвидированы последствия российских обстрелов в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах. Более ста спасателей и авиация ГСЧС привлекались к тушению пожаров, есть трое раненых.

В Киевской области чрезвычайники ликвидировали последствия вражеских обстрелов в трех районах

В Киевской области ликвидировали последствия российских обстрелов в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Для тушения пожаров в трех районах работали силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации пожаров в Белоцерковском, Бучанском и Вышгородском районах привлекалось более ста спасателей, авиация ГСЧС. В городе Фастов на помощь спасателям привлечен пожарный поезд

- говорится в сообщении.

Сейчас работы продолжаются.

Напомним

В ночь на 6 декабря россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.

В Киевской области три человека получили ранения в результате массированной атаки рф дронами и ракетами. Среди пострадавших - женщина с осколочными ранениями и мужчина с рваной раной голени.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
