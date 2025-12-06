Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві

У результаті масованої атаки рф у ніч на 6 грудня найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС - повідомив Клименко.

Додамо

Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну:

у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу;

у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.

У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги

За його словами, триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини.

До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських.

Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів.

ДСНС працює на 24 локаціях: на 17 вже завершено гасіння пожеж, на 7 робота триває.

Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС