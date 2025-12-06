Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф у ніч на 6 грудня виникли масштабні пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Рятувальники залучили роботизовані комплекси та авіацію для ліквідації загорянь.
У результаті масованої атаки рф у ніч на 6 грудня найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС
Додамо
Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну:
- у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу;
- у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.
За його словами, триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини.
До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських.
Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів.
ДСНС працює на 24 локаціях: на 17 вже завершено гасіння пожеж, на 7 робота триває.
