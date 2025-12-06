$42.180.00
Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф у ніч на 6 грудня виникли масштабні пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Рятувальники залучили роботизовані комплекси та авіацію для ліквідації загорянь.

Працюють роботизовані комплекси та авіація: у результаті атаки рф великі пожежі охопили склади в Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві

У результаті масованої атаки рф у ніч на 6 грудня найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Найскладніші точки - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС 

- повідомив Клименко.

Додамо

Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну: 

  • у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу;
    • у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.

      У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги

      За його словами, триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини.

      До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських.

      Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів.

      ДСНС працює на 24 локаціях: на 17 вже завершено гасіння пожеж, на 7 робота триває.

      Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС

      Антоніна Туманова

