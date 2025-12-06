Работают роботизированные комплексы и авиация: в результате атаки РФ крупные пожары охватили склады в Луцке, Днепре и Белой Церкви

В результате массированной атаки рф в ночь на 6 декабря самые сложные точки – крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Самые сложные точки – крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Там работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС - сообщил Клименко.

Также Клименко рассказал больше о разрушениях, которые были нанесены во время массированной атаки рф на Украину:

в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала;

в Луцке, Днепре и Белой Церкви спасатели тушат тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами.

В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда

По его словам, продолжается ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей.

К работе привлечены почти 500 спасателей и около 200 полицейских.

Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов.

ГСЧС работает на 24 локациях: на 17 уже завершено тушение пожаров, на 7 работа продолжается.

Ночь была тяжелой: под атакой оказались 10 регионов, ранены по меньшей мере 8 человек - МВД