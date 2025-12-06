Работают роботизированные комплексы и авиация: в результате атаки РФ крупные пожары охватили склады в Луцке, Днепре и Белой Церкви
Киев
В результате массированной атаки РФ в ночь на 6 декабря возникли масштабные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Спасатели привлекли роботизированные комплексы и авиацию для ликвидации возгораний.
В результате массированной атаки рф в ночь на 6 декабря самые сложные точки – крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Самые сложные точки – крупные пожары на складах в Луцке, Днепре и Белой Церкви. Там работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС
Также Клименко рассказал больше о разрушениях, которые были нанесены во время массированной атаки рф на Украину:
- в Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала;
- в Луцке, Днепре и Белой Церкви спасатели тушат тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами.
По его словам, продолжается ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей.
К работе привлечены почти 500 спасателей и около 200 полицейских.
Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов.
ГСЧС работает на 24 локациях: на 17 уже завершено тушение пожаров, на 7 работа продолжается.
