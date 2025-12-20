На Київщині потяг збив 26-річного чоловіка: правоохоронці встановлюють обставини

$42.340.00
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 4244 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 7354 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 9972 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 20101 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 34491 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 25984 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31768 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40228 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 31258 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 62766 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 41484 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 49961 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 44258 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69444 перегляди
На Київщині потяг збив 26-річного чоловіка: правоохоронці встановлюють обставини

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На Київщині поблизу станції Снітинка пасажирський потяг смертельно травмував 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Потерпілий помер на місці події, поліція розслідує обставини трагедії.

На Київщині потяг збив 26-річного чоловіка: правоохоронці встановлюють обставини
Фото: ГУНП України в Київській області

Поблизу станції Снітинка на Київщині потяг збив 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Поліція встановлює обставини трагедії, повідомляє ГУНП України у Київській області, передає УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що на 915 кілометрі в межах станції Снітинка смертельно травмовано місцевого жителя. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Конотоп-Фастів-Житомир збив 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події

- йдеться в повідомленні.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).

Нагадаємо

На залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Від отриманих травм хлопець загинув.

Павло Башинський

