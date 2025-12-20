На Київщині потяг збив 26-річного чоловіка: правоохоронці встановлюють обставини
Київ • УНН
На Київщині поблизу станції Снітинка пасажирський потяг смертельно травмував 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Потерпілий помер на місці події, поліція розслідує обставини трагедії.
Поблизу станції Снітинка на Київщині потяг збив 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Поліція встановлює обставини трагедії, повідомляє ГУНП України у Київській області, передає УНН.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від чергової по станції, що на 915 кілометрі в межах станції Снітинка смертельно травмовано місцевого жителя. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Конотоп-Фастів-Житомир збив 26-річного чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події
Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).
Нагадаємо
На залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Від отриманих травм хлопець загинув.