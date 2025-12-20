В Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину: правоохранители устанавливают обстоятельства

$42.340.00
49.590.00
ukenru
10:44 • 576 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 4120 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 7244 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 9880 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 20067 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 34458 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 25966 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31764 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40216 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 31248 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
86%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных СШАPhoto20 декабря, 01:09 • 23788 просмотра
российские войска продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях - DeepStatePhoto20 декабря, 01:28 • 3888 просмотра
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ20 декабря, 02:33 • 11281 просмотра
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20 декабря, 04:40 • 4796 просмотра
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине05:57 • 10183 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 62739 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 41467 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 49943 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 44245 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 69435 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 19579 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 66838 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 48241 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 45946 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 52013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Financial Times
Ракетная система С-400

В Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину: правоохранители устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Киевской области вблизи станции Снитинка пассажирский поезд смертельно травмировал 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. Пострадавший скончался на месте происшествия, полиция расследует обстоятельства трагедии.

В Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину: правоохранители устанавливают обстоятельства
Фото: ГУНП Украины в Киевской области

Вблизи станции Снитинка в Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от дежурной по станции, что на 915 километре в пределах станции Снитинка смертельно травмирован местный житель. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Конотоп-Фастов-Житомир сбил 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Напомним

На железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибыв на место происшествия, полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. От полученных травм парень погиб.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Конотоп
Национальная полиция Украины
Киевская область
Fastiv
Житомир
Киев