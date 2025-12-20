В Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину: правоохранители устанавливают обстоятельства
Киев • УНН
В Киевской области вблизи станции Снитинка пассажирский поезд смертельно травмировал 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. Пострадавший скончался на месте происшествия, полиция расследует обстоятельства трагедии.
Вблизи станции Снитинка в Киевской области поезд сбил 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщает ГУНП Украины в Киевской области, передает УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от дежурной по станции, что на 915 километре в пределах станции Снитинка смертельно травмирован местный житель. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Конотоп-Фастов-Житомир сбил 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия
Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).
Напомним
На железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибыв на место происшествия, полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. От полученных травм парень погиб.