На Київщині потяг збив юнака: правоохоронці встановлюють обставини

На залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Від отриманих травм хлопець загинув, повідомляє ГУ Нацполіції у Київській області, передає УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Під час звукових сигналів машиніста, юнак намагався залізти на платформу. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, однак зіткнення не вдалося уникнути. Від отриманих травм хлопець загинув - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Прокуратура у суді в повному обсязі довела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, матері призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.