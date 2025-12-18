На Київщині потяг збив юнака: правоохоронці встановлюють обставини

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:59 • 4358 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 10782 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 16553 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 15183 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 16348 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 23144 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 30302 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12346 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 23059 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 19892 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto18 грудня, 09:48 • 28348 перегляди
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18 грудня, 11:18 • 12612 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 26873 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна18 грудня, 11:45 • 16219 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 12823 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 16535 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 12931 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 30295 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 26994 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 58786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Кая Каллас
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 26995 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 27571 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 26825 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 33636 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 38977 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

На Київщині потяг збив юнака: правоохоронці встановлюють обставини

Київ • УНН

 • 246 перегляди

На залізничному вокзалі міста Вишневе потяг Фастів-Київ збив 17-річного хлопця, який стрибнув з перону на колії. Від отриманих травм юнак загинув, поліція розпочала розслідування.

На Київщині потяг збив юнака: правоохоронці встановлюють обставини

На залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Від отриманих травм хлопець загинув, повідомляє ГУ Нацполіції у Київській області, передає УНН.

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на залізничному вокзалі міста Вишневе потяг сполученням Фастів - Київ збив юнака. Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що під час наближення потягу до станції, 17-річний хлопець стрибнув з перону на колії. Під час звукових сигналів машиніста, юнак намагався залізти на платформу. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, однак зіткнення не вдалося уникнути. Від отриманих травм хлопець загинув

- йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Прокуратура у суді в повному обсязі довела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, матері призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київ