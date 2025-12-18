В Киевской области поезд сбил юношу: правоохранители устанавливают обстоятельства

На железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. От полученных травм парень погиб, сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что на железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. Во время звуковых сигналов машиниста юноша пытался залезть на платформу. Водитель поезда применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. От полученных травм парень погиб