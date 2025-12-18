$42.340.15
17:59 • 3814 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 10141 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 15762 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 14737 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 15985 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 22763 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 29681 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 12221 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 22820 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 19735 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
В Киевской области поезд сбил юношу: правоохранители устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На железнодорожном вокзале города Вишневое поезд Фастов-Киев сбил 17-летнего парня, который прыгнул с перрона на пути. От полученных травм юноша погиб, полиция начала расследование.

В Киевской области поезд сбил юношу: правоохранители устанавливают обстоятельства

На железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. От полученных травм парень погиб, сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что на железнодорожном вокзале города Вишневое поезд сообщением Фастов - Киев сбил юношу. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции 17-летний парень спрыгнул с перрона на пути. Во время звуковых сигналов машиниста юноша пытался залезть на платформу. Водитель поезда применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. От полученных травм парень погиб

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Прокуратура в суде в полном объеме доказала вину отчима с матерью, которые длительное время совершали сексуальное насилие в отношении ребенка. Мать, кроме этого, еще периодически снимала это на видео. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, матери назначено наказание в виде 15 лет заключения.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киев