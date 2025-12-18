На Закарпатті засуджено вітчима та матір, які систематично ґвалтували 12-річну дівчинку

Прокуратура у суді в повному обсязі доведела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, матері призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Мати, яка мала бути на захисті своєї дитини, вчинила страшний злочин разом із співмешканцем відносно своєї дитини. У судових дебатах я просив обрати найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі для обох обвинувачених - наголосив керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан у судових дебатах.

Зазначається, що обох затримали (у березні 2023 року, коли про жахи "сімейного" життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям. З того часу підозрювані безальтернативно утримуються під вартою.

Раніше судимого вітчима визнано винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дитини, умисному зберіганні дитячої порнографії та домашньому насильстві (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України).

Матір визнано винною у неодноразовому зґвалтуванні дитини, а також умисному зберіганні, виготовленні, розповсюдженні та примушуванні малолітньої до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

За сукупністю злочинів, вироком Тячівського районного суду чоловіка засуджено до найвищої міри покарання - довічного позбавлення волі. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення, проте прокуратура вимагатиме в апеляції довічного позбавлення волі за скоєне і для матері також. Окрім цього, засуджені мають сплатити потерпілій по 1 мільйону гривень моральної шкоди.

Матір також позбавлена батьківських прав стосовно потерпілої та меншої доньки. Наразі діти проживають з рідним батьком, колишнім військовим, який у той час захищав країну. Після вилучення з попередньої сім’ї дитина пройшла реабілітаційну програму допомоги.

