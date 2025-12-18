$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 1050 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 3536 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 6072 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 10182 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 11450 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 19691 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29336 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40207 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56041 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53197 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
На Закарпатті засуджено вітчима та матір, які систематично ґвалтували 12-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Закарпатті вітчима засуджено до довічного позбавлення волі, а матір – до 15 років ув'язнення за систематичне зґвалтування малолітньої дитини. Прокуратура вимагатиме довічного ув'язнення для матері в апеляції.

На Закарпатті засуджено вітчима та матір, які систематично ґвалтували 12-річну дівчинку

Прокуратура у суді в повному обсязі доведела вину вітчима із матір’ю, які  тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, матері призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Мати, яка мала бути на захисті своєї дитини, вчинила страшний злочин разом із співмешканцем відносно своєї дитини. У судових дебатах я просив обрати найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі для обох обвинувачених

- наголосив керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан у судових дебатах.

Зазначається, що обох затримали (у березні 2023 року, коли про жахи "сімейного" життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям. З того часу підозрювані безальтернативно утримуються під вартою.

Раніше судимого вітчима визнано винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої дитини, умисному зберіганні дитячої порнографії та домашньому насильстві (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 КК України).

Матір визнано винною у неодноразовому зґвалтуванні дитини, а також умисному зберіганні, виготовленні, розповсюдженні та примушуванні малолітньої до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України).

На Вінниччині від голоду померла дитина з інвалідністю, підозри отримали матір та двоє посадовців - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 2496 переглядiв

За сукупністю злочинів, вироком Тячівського районного суду чоловіка засуджено до найвищої міри покарання - довічного позбавлення волі. Обвинуваченій призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення, проте прокуратура вимагатиме в апеляції довічного позбавлення волі за скоєне і для матері також. Окрім цього, засуджені мають сплатити потерпілій по 1 мільйону гривень моральної шкоди.

Матір також позбавлена батьківських прав стосовно потерпілої та меншої доньки. Наразі діти проживають з рідним батьком, колишнім військовим, який у той час захищав країну. Після вилучення з попередньої сім’ї дитина пройшла реабілітаційну програму допомоги.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей23.06.25, 13:46 • 2394 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі