На Закарпатье осуждены отчим и мать, систематически насиловавшие 12-летнюю девочку

Эксклюзив
13:04 • 886 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 3236 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 5888 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 10084 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 11370 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 19637 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29299 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40194 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56024 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53181 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Популярные новости
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 40969 просмотра
Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабряPhoto18 декабря, 04:04 • 14543 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 36968 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 33351 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 18017 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 3236 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 6746 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 49799 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 47977 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 44175 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 6746 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 23228 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 22808 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 29720 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 35215 просмотра
На Закарпатье осуждены отчим и мать, систематически насиловавшие 12-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 54 просмотра

На Закарпатье отчим приговорен к пожизненному лишению свободы, а мать – к 15 годам заключения за систематическое изнасилование малолетнего ребенка. Прокуратура будет требовать пожизненного заключения для матери в апелляции.

На Закарпатье осуждены отчим и мать, систематически насиловавшие 12-летнюю девочку

Прокуратура в суде в полном объеме доказала вину отчима и матери, которые длительное время совершали сексуальное насилие в отношении ребенка. Мать, кроме этого, еще периодически снимала это на видео. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, матери назначено наказание в виде 15 лет заключения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Мать, которая должна была защищать своего ребенка, совершила страшное преступление вместе с сожителем в отношении своего ребенка. В судебных прениях я просил избрать высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы для обоих обвиняемых

- подчеркнул руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан в судебных прениях.

Отмечается, что обоих задержали (в марте 2023 года, когда об ужасах "семейной" жизни 12-летний ребенок осмелился рассказать правоохранителям. С тех пор подозреваемые безальтернативно содержатся под стражей.

Ранее судимый отчим признан виновным в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка, умышленном хранении детской порнографии и домашнем насилии (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 УК Украины).

Мать признана виновной в неоднократном изнасиловании ребенка, а также умышленном хранении, изготовлении, распространении и принуждении малолетней к участию в создании детской порнографии (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 2476 просмотров

По совокупности преступлений, приговором Тячевского районного суда мужчина приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы. Обвиняемой назначено наказание в виде 15 лет заключения, однако прокуратура будет требовать в апелляции пожизненного лишения свободы за содеянное и для матери также. Кроме этого, осужденные должны выплатить потерпевшей по 1 миллиону гривен морального ущерба.

Мать также лишена родительских прав в отношении потерпевшей и младшей дочери. Сейчас дети проживают с родным отцом, бывшим военным, который в то время защищал страну. После изъятия из предыдущей семьи ребенок прошел реабилитационную программу помощи.

Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей23.06.25, 13:46 • 2394 просмотра

Ольга Розгон

