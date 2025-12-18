На Закарпатье осуждены отчим и мать, систематически насиловавшие 12-летнюю девочку

Прокуратура в суде в полном объеме доказала вину отчима и матери, которые длительное время совершали сексуальное насилие в отношении ребенка. Мать, кроме этого, еще периодически снимала это на видео. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, матери назначено наказание в виде 15 лет заключения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Мать, которая должна была защищать своего ребенка, совершила страшное преступление вместе с сожителем в отношении своего ребенка. В судебных прениях я просил избрать высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы для обоих обвиняемых - подчеркнул руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан в судебных прениях.

Отмечается, что обоих задержали (в марте 2023 года, когда об ужасах "семейной" жизни 12-летний ребенок осмелился рассказать правоохранителям. С тех пор подозреваемые безальтернативно содержатся под стражей.

Ранее судимый отчим признан виновным в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка, умышленном хранении детской порнографии и домашнем насилии (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 УК Украины).

Мать признана виновной в неоднократном изнасиловании ребенка, а также умышленном хранении, изготовлении, распространении и принуждении малолетней к участию в создании детской порнографии (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины).

По совокупности преступлений, приговором Тячевского районного суда мужчина приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы. Обвиняемой назначено наказание в виде 15 лет заключения, однако прокуратура будет требовать в апелляции пожизненного лишения свободы за содеянное и для матери также. Кроме этого, осужденные должны выплатить потерпевшей по 1 миллиону гривен морального ущерба.

Мать также лишена родительских прав в отношении потерпевшей и младшей дочери. Сейчас дети проживают с родным отцом, бывшим военным, который в то время защищал страну. После изъятия из предыдущей семьи ребенок прошел реабилитационную программу помощи.

