Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок російської дронової атаки на Житомирщині постраждали 4 працівники «Укрзалізниці». Тривають відновлювальні роботи на залізничній інфраструктурі, рух потягів буде відновлено.
У Житомирській області після атаки рф зафіксовано ураження залізничної інфраструктури, постраждали 4 працівники "Укрзалізниці", повідомили у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними ДСНС, на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області "постраждали 4 працівники "Укрзалізниці"".
"Тривають відновлювальні роботи на Житомирщині, де зафіксовано ураження залізничної інфраструктури. Постраждали двоє машиністів. Їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив також Кулеба.
"Сталася аварія на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої". Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП. Усі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи", - вказали у ДСНС та показали наслідки.
За словами Кулеби, "на місці працюють фахівці. Укрзалізниця виконує всі необхідні дії, щоб у найкоротші терміни відновити ділянку та повернути рух поїздів до графіка".