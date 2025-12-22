$42.250.09
Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок російської дронової атаки на Житомирщині постраждали 4 працівники «Укрзалізниці». Тривають відновлювальні роботи на залізничній інфраструктурі, рух потягів буде відновлено.

Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС

У Житомирській області після атаки рф зафіксовано ураження залізничної інфраструктури, постраждали 4 працівники "Укрзалізниці", повідомили у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області "постраждали 4 працівники "Укрзалізниці"".

"Тривають відновлювальні роботи на Житомирщині, де зафіксовано ураження залізничної інфраструктури. Постраждали двоє машиністів. Їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив також Кулеба.

"Сталася аварія на залізничних коліях. Рятувальники евакуювали постраждалих з пошкоджених локомотивів та передали їх медикам "швидкої". Сапери ДСНС обстежили території на наявність ВНП. Усі займання ліквідовані, тривають відновлювальні роботи", - вказали у ДСНС та показали наслідки.

Вантажний потяг зійшов з рейок біля Коростеня після детонації, імовірно, "шахеда" - Укрзалізниця22.12.25, 08:45 • 1986 переглядiв

За словами Кулеби, "на місці працюють фахівці. Укрзалізниця виконує всі необхідні дії, щоб у найкоротші терміни відновити ділянку та повернути рух поїздів до графіка".

Юлія Шрамко

