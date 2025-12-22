Вантажний потяг зійшов з рейок біля Коростеня після детонації, імовірно, "шахеда" - Укрзалізниця
Київ • УНН
Вантажний потяг зійшов з рейок неподалік Коростеня через детонацію, ймовірно, дрона Shahed. Двоє членів бригади шпиталізовані, пасажири не постраждали, але рух потягів затримується.
Щодо причини сходження вантажного потяга з рейок на залізниці неподалік Коростеня у Житомирській області йдуть слідчі дії, але попередньо його було уражено внаслідок детонації - імовірно, дроном типу Shahed, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок у Telegram, пише УНН.
Щодо причин: тривають слідчі дії. Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу Shahed
Зазначається, що вже розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди. Також спільно з правоохоронними органами вивчаються всі обставини події.
Доповнення
Неподалік Коростеня сталося сходження вантажного поїзда. Серед пасажирів - без травмованих (одна пасажирка, втім, має поріз склом - допомогу надано по місцю). Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані. Є вплив на рух поїздів, затримки очікуються від 3 годин.
На Житомирщині вантажний потяг зійшов з рейок, кілька маршрутів змінено – Укрзалізниця 22.12.25, 06:29 • 3562 перегляди