Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця

01:25 • 11931 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 23779 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 28572 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 36875 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 35675 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 46629 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 71303 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 81886 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45513 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38665 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 13406 просмотра
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос01:43 • 5064 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 10499 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 12728 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 9356 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 25519 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 48201 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 81883 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 119254 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 88152 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 19360 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 21022 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 33165 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 56351 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 38761 просмотра
Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Грузовой поезд сошел с рельсов недалеко от Коростеня из-за детонации, предположительно, дрона Shahed. Двое членов бригады госпитализированы, пассажиры не пострадали, но движение поездов задерживается.

Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця

Относительно причины схода грузового поезда с рельсов на железной дороге неподалеку от Коростеня в Житомирской области идут следственные действия, но предварительно он был поражен в результате детонации - вероятно, дроном типа Shahed, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Относительно причин: продолжаются следственные действия. Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed

- сообщили в УЗ.

Отмечается, что уже начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда. Также совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия.

Дополнение

Неподалеку от Коростеня произошел сход грузового поезда. Среди пассажиров - без травмированных (одна пассажирка, впрочем, имеет порез стеклом - помощь оказана на месте). Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы. Есть влияние на движение поездов, задержки ожидаются от 3 часов.

В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, несколько маршрутов изменены – Укрзализныця22.12.25, 06:29 • 3030 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Военное положение
Война в Украине
Житомирская область
Украинская железная дорога
Коростень