Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця
Киев • УНН
Грузовой поезд сошел с рельсов недалеко от Коростеня из-за детонации, предположительно, дрона Shahed. Двое членов бригады госпитализированы, пассажиры не пострадали, но движение поездов задерживается.
Относительно причины схода грузового поезда с рельсов на железной дороге неподалеку от Коростеня в Житомирской области идут следственные действия, но предварительно он был поражен в результате детонации - вероятно, дроном типа Shahed, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Относительно причин: продолжаются следственные действия. Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed
Отмечается, что уже начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда. Также совместно с правоохранительными органами изучаются все обстоятельства происшествия.
Дополнение
Неподалеку от Коростеня произошел сход грузового поезда. Среди пассажиров - без травмированных (одна пассажирка, впрочем, имеет порез стеклом - помощь оказана на месте). Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы. Есть влияние на движение поездов, задержки ожидаются от 3 часов.
