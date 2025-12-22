$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 18959 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 32733 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 36873 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 44228 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 40349 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 49740 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72905 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 89432 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45954 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Из-за российской атаки на Житомирскую область пострадали 4 сотрудника Укрзализныци - ГСЧС

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В результате российской дроновой атаки на Житомирщине пострадали 4 сотрудника «Укрзализныци». Продолжаются восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре, движение поездов будет возобновлено.

Из-за российской атаки на Житомирскую область пострадали 4 сотрудника Укрзализныци - ГСЧС

В Житомирской области после атаки рф зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры, пострадали 4 работника "Укрзализныци", сообщили в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, на Житомирщине в результате российской дроновой атаки на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области "пострадали 4 работника "Укрзализныци"".

"Продолжаются восстановительные работы на Житомирщине, где зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры. Пострадали двое машинистов. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил также Кулеба.

"Произошла авария на железнодорожных путях. Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам "скорой". Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие ВНП. Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы", - указали в ГСЧС и показали последствия.

Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця22.12.25, 08:45 • 2072 просмотра

По словам Кулебы, "на месте работают специалисты. Укрзализныця выполняет все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить участок и вернуть движение поездов в график".

Юлия Шрамко

