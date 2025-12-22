Из-за российской атаки на Житомирскую область пострадали 4 сотрудника Укрзализныци - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российской дроновой атаки на Житомирщине пострадали 4 сотрудника «Укрзализныци». Продолжаются восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре, движение поездов будет возобновлено.
В Житомирской области после атаки рф зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры, пострадали 4 работника "Укрзализныци", сообщили в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, на Житомирщине в результате российской дроновой атаки на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры области "пострадали 4 работника "Укрзализныци"".
"Продолжаются восстановительные работы на Житомирщине, где зафиксировано поражение железнодорожной инфраструктуры. Пострадали двое машинистов. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил также Кулеба.
"Произошла авария на железнодорожных путях. Спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их медикам "скорой". Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие ВНП. Все возгорания ликвидированы, продолжаются восстановительные работы", - указали в ГСЧС и показали последствия.
Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця22.12.25, 08:45 • 2072 просмотра
По словам Кулебы, "на месте работают специалисты. Укрзализныця выполняет все необходимые действия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить участок и вернуть движение поездов в график".