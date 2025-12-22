$42.250.09
До более 7 часов: задержки поездов после поражения вражеским дроном продолжаются - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Восстановительные работы продолжаются под Коростенем после поражения локомотива вражеским БПЛА. Ряд пассажирских поездов курсирует по объездному маршруту с задержками до 7 часов.

До более 7 часов: задержки поездов после поражения вражеским дроном продолжаются - Укрзализныця

Задержки поездов после удара по железной дороге вражеским дроном под Коростенем в Житомирской области продолжаются, одного - до более 7 часов, сообщили в Укрзализныце в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, "ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит - с задержкой относительно стандартного графика":

  • №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24);
    • №19/20 Холм — Киев (+3:10);
      • №67/68 Варшава — Киев (+3:10);
        • №715/716 Перемышль — Киев (+3:02);
          • №27/28 Чоп — Киев (+2:20);
            • №749/750 Киев — Вена (+2:07);
              • №351/352 Кишинев — Киев (+2:05);
                • №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04);
                  • №111/112 Изюм — Львов (+2:04);
                    • №107/108 Солотвино — Киев (+2:00);
                      • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
                        • №705/706 Перемышль — Киев (+1:30).

                          "Восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате поражения локомотива вражеским БПЛА с последующим сходом. Угрозы для жизней наших людей нет", - сообщили в УЗ.

                          Также железнодорожники сообщили и поблагодарили городской совет Шепетовки за "оперативно подставленное плечо с трансфером части пассажиров в Коростень автобусами: скорость в морозное утро имеет значение".

                          Из-за российской атаки на Житомирскую область пострадали 4 сотрудника Укрзализныци - ГСЧС

                          Юлия Шрамко

                          Общество
                          Морозы в Украине
                          Техника
                          Военное положение
                          Война в Украине
                          Конотоп
                          Кишинёв
                          Изюм
                          Вена
                          Коростень
                          Варшава
                          Ужгород
                          Львов
                          Киев
                          Харьков