До более 7 часов: задержки поездов после поражения вражеским дроном продолжаются - Укрзализныця
Киев • УНН
Восстановительные работы продолжаются под Коростенем после поражения локомотива вражеским БПЛА. Ряд пассажирских поездов курсирует по объездному маршруту с задержками до 7 часов.
Задержки поездов после удара по железной дороге вражеским дроном под Коростенем в Житомирской области продолжаются, одного - до более 7 часов, сообщили в Укрзализныце в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным УЗ, "ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит - с задержкой относительно стандартного графика":
- №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24);
- №19/20 Холм — Киев (+3:10);
- №67/68 Варшава — Киев (+3:10);
- №715/716 Перемышль — Киев (+3:02);
- №27/28 Чоп — Киев (+2:20);
- №749/750 Киев — Вена (+2:07);
- №351/352 Кишинев — Киев (+2:05);
- №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04);
- №111/112 Изюм — Львов (+2:04);
- №107/108 Солотвино — Киев (+2:00);
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
- №705/706 Перемышль — Киев (+1:30).
"Восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате поражения локомотива вражеским БПЛА с последующим сходом. Угрозы для жизней наших людей нет", - сообщили в УЗ.
Также железнодорожники сообщили и поблагодарили городской совет Шепетовки за "оперативно подставленное плечо с трансфером части пассажиров в Коростень автобусами: скорость в морозное утро имеет значение".
