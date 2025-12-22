До понад 7 годин: затримки потягів після ураження ворожим дроном продовжуються - Укрзалізниця
Київ • УНН
Відновлювальні роботи тривають під Коростенем після враження локомотива ворожим БПЛА. Низка пасажирських поїздів курсує об'їзним маршрутом із затримками до 7 годин.
Затримки потягів після ураження по залізниці ворожим дроном під Коростенем на Житомирщині продовжуються, одного - до понад 7 годин, повідомили в Укрзалізниці у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними УЗ, "низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже - із затримкою відносно стандартного графіка":
- №45/46 Харків — Ужгород (+7:24);
- №19/20 Холм — Київ (+3:10);
- №67/68 Варшава — Київ (+3:10);
- №715/716 Перемишль — Київ (+3:02);
- №27/28 Чоп — Київ (+2:20);
- №749/750 Київ — Відень (+2:07);
- №351/352 Кишинів — Київ (+2:05);
- №63/64 Харків — Перемишль (+2:04);
- №111/112 Ізюм — Львів (+2:04);
- №107/108 Солотвино — Київ (+2:00);
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
- №705/706 Перемишль — Київ (+1:30).
"Відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем. Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - повідомили в УЗ.
Також залізничники повідомили та подякували міській раді Шепетівки за "оперативно підставлене плече із трансфером частини пасажирів до Коростеня автобусами: швидкість у морозний ранок має значення".
