До понад 7 годин: затримки потягів після ураження ворожим дроном продовжуються - Укрзалізниця

11:25 • 1240 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 3862 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 5388 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
10:33 • 5328 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 5650 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 4892 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 13485 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 30716 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 44060 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
21 грудня, 12:47 • 47779 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 23288 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 29188 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 31578 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 28688 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 12880 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 2116 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 44738 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 67104 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 101116 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21 • 138241 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Донецька область
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 12923 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 12010 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 27258 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 28352 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 40105 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дія (сервіс)
Fox News

До понад 7 годин: затримки потягів після ураження ворожим дроном продовжуються - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Відновлювальні роботи тривають під Коростенем після враження локомотива ворожим БПЛА. Низка пасажирських поїздів курсує об'їзним маршрутом із затримками до 7 годин.

До понад 7 годин: затримки потягів після ураження ворожим дроном продовжуються - Укрзалізниця

Затримки потягів після ураження по залізниці ворожим дроном під Коростенем на Житомирщині продовжуються, одного - до понад 7 годин, повідомили в Укрзалізниці у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, "низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже - із затримкою відносно стандартного графіка":

  • №45/46 Харків — Ужгород (+7:24);
    • №19/20 Холм — Київ (+3:10);
      • №67/68 Варшава — Київ (+3:10);
        • №715/716 Перемишль — Київ (+3:02);
          • №27/28 Чоп — Київ (+2:20);
            • №749/750 Київ — Відень (+2:07);
              • №351/352 Кишинів — Київ (+2:05);
                • №63/64 Харків — Перемишль (+2:04);
                  • №111/112 Ізюм — Львів (+2:04);
                    • №107/108 Солотвино — Київ (+2:00);
                      • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
                        • №705/706 Перемишль — Київ (+1:30).

                          "Відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем. Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - повідомили в УЗ.

                          Також залізничники повідомили та подякували міській раді Шепетівки за "оперативно підставлене плече із трансфером частини пасажирів до Коростеня автобусами: швидкість у морозний ранок має значення".

                          Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС22.12.25, 10:43 • 2340 переглядiв

                          Юлія Шрамко

