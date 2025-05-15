На півдні Іспанії сталася пожежа на хімічному заводі - загрозу локалізовано
Київ • УНН
14 травня на півдні Іспанії сталася пожежа на хімічному заводі в промзоні Ла-Ред, біля Севільї. Вогонь локалізовано, двоє людей зазнали травм, але евакуація населення не проводилась.
14 травня, на півдні Іспанії спалахнула пожежа на хімічному заводі в промисловій зоні Ла-Ред в місті Алькала-де-Гвадаїра, поблизу Севільї. Вогонь вже вдалося локалізувати. Про це повідомляє EFE, пише УНН.
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За інформацією, пожежа спалахнула в середу, 14 травня, на хімічному заводі в промисловій зоні Ла-Ред в Алькала-де-Гвадаїра (Севілья, Іспанія).
За словами мера муніципалітету Ани Ісабель Хіменес, займання почалося близько 13:15 і викликало значну тривогу через загоряння резервуара з токсичними речовинами.
Пожежу гасили сім бригад, двоє людей отримали "легкі" травми: одина людина постраждала від опіків, і ще одна — отруїлася димом.
Також, через інцидент, було оголошено масштабне оповіщення "Es-Alert" у радіусі приблизно трьох кілометрів поблизу заводу із рекомендацією населенню зачинити двері та вікна і носити маски.
Однак разом із міністром внутрішніх справ Андалусії Антоніо Сансом і заступником делегата уряду в Севільї Франсіско Тоскано мер пояснив, що жодного карантину для населення не запроваджували, а евакуацію мешканців будь-яких районів не проводили, за винятком постраждалої промислової зони Ла-Ред.
Наразі пожежу повністю локалізовано. Найбільший ризик становив резервуар із хімікатом, який був вельми токсичним. "Вони кажуть нам, що цієї небезпеки більше немає, тому що він повністю згорів, і матеріалу більше немає
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