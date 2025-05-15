На півдні Іспанії сталася пожежа на хімічному заводі - загрозу локалізовано

14 травня, на півдні Іспанії спалахнула пожежа на хімічному заводі в промисловій зоні Ла-Ред в місті Алькала-де-Гвадаїра, поблизу Севільї. Вогонь вже вдалося локалізувати. Про це повідомляє EFE, пише УНН.

За інформацією, пожежа спалахнула в середу, 14 травня, на хімічному заводі в промисловій зоні Ла-Ред в Алькала-де-Гвадаїра (Севілья, Іспанія).

За словами мера муніципалітету Ани Ісабель Хіменес, займання почалося близько 13:15 і викликало значну тривогу через загоряння резервуара з токсичними речовинами.

Пожежу гасили сім бригад, двоє людей отримали "легкі" травми: одина людина постраждала від опіків, і ще одна — отруїлася димом.

Також, через інцидент, було оголошено масштабне оповіщення "Es-Alert" у радіусі приблизно трьох кілометрів поблизу заводу із рекомендацією населенню зачинити двері та вікна і носити маски.

Однак разом із міністром внутрішніх справ Андалусії Антоніо Сансом і заступником делегата уряду в Севільї Франсіско Тоскано мер пояснив, що жодного карантину для населення не запроваджували, а евакуацію мешканців будь-яких районів не проводили, за винятком постраждалої промислової зони Ла-Ред.

Наразі пожежу повністю локалізовано. Найбільший ризик становив резервуар із хімікатом, який був вельми токсичним. "Вони кажуть нам, що цієї небезпеки більше немає, тому що він повністю згорів, і матеріалу більше немає