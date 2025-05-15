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На юге Испании произошел пожар на химическом заводе - угроза локализована

Киев • УНН

 • 826 просмотра

14 мая на юге Испании произошел пожар на химическом заводе в промзоне Ла-Ред, возле Севильи. Огонь локализован, два человека получили травмы, но эвакуация населения не проводилась.

На юге Испании произошел пожар на химическом заводе - угроза локализована

14 мая на юге Испании вспыхнул пожар на химическом заводе в промышленной зоне Ла-Ред в городе Алькала-де-Гвадаира, близ Севильи. Огонь уже удалось локализовать. Об этом сообщает EFE, пишет УНН.

Детали

По информации, пожар вспыхнул в среду, 14 мая, на химическом заводе в промышленной зоне Ла-Ред в Алькала-де-Гвадаира (Севилья, Испания). 

По словам мэра муниципалитета Аны Исабель Хименес, возгорание началось около 13:15 и вызвало значительную тревогу из-за возгорания резервуара с токсичными веществами.

Пожар тушили семь бригад, два человека получили "легкие" травмы: один человек пострадал от ожогов, и еще один — отравился дымом. 

Также, из-за инцидента, было объявлено масштабное оповещение "Es-Alert" в радиусе примерно трех километров вблизи завода с рекомендацией населению закрыть двери и окна и носить маски.

Однако вместе с министром внутренних дел Андалусии Антонио Сансом и заместителем делегата правительства в Севилье Франсиско Тоскано мэр пояснил, что никакого карантина для населения не вводили, а эвакуацию жителей каких-либо районов не проводили, за исключением пострадавшей промышленной зоны Ла-Ред.

В настоящее время пожар полностью локализован. Наибольший риск представлял резервуар с химикатом, который был весьма токсичным. "Они говорят нам, что этой опасности больше нет, потому что он полностью сгорел, и материала больше нет

- сказал Хименес.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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