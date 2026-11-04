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Министр транспорта Испании объявил об отставке после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Оскар Пуэнте заявил об отставке после железнодорожной катастрофы, унесшей 69 жизней. Когда именно он покинет должность, он не уточнил.

Министр транспорта Испании объявил об отставке после железнодорожной катастрофы, в которой погибли 69 человек

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил о намерении уйти в отставку после масштабной железнодорожной катастрофы, унесшей жизни 69 человек. Ранее чиновник отказывался покидать должность, несмотря на многочисленные призывы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во вторник, 3 ноября, во время выступления в парламенте Пуэнте признал, что больше не может продолжать работу на посту министра. При этом он не уточнил, когда именно подаст в отставку.

Заявление прозвучало после нескольких дней критики в адрес министра из-за железнодорожной катастрофы, произошедшей 28 октября на маршруте Мадрид – Севилья.

Что известно о железнодорожной катастрофе

Согласно представленным данным, поезд компании Renfe столкнулся с неподвижным составом оператора Iryo. В результате аварии погибли 69 человек.

После трагедии представители различных политических сил призвали Пуэнте взять на себя ответственность и оставить должность, однако сначала он отказывался это делать.

Заявление об отставке прозвучало накануне выборов в Испании, запланированных на 29 ноября.

Железнодорожная катастрофа в Испании уже унесла жизни 64 человек28.10.26, 16:38 • 9348 просмотров

Степан Гафтко

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