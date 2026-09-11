Ф-1: дебютний Гран-прі Мадрида на трасі Madring

Формула-1 цього вікенду дебютує на новій трасі Madring у Мадриді, яка вперше прийме Гран-прі Іспанії. Гібридний автодром поєднує громадські дороги та приватні ділянки, налічує 22 повороти, а на окремих прямих боліди зможуть розганятися до 340 км/год, пише УНН.

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Чим особлива нова траса Madring для дебютного Гран-прі Мадрида

Формула-1 дебютує з новою трасою у своєму календарі. Гран-прі Іспанії переїхав з Барселони до столиці країни Madring, а контракт на проведення заходу укладено на новій трасі Madring до 2035 року.

Мадрид вже приймав гонки Формули-1 близько 40 років тому на трасі "Харама", що розташована за 30 км на північ від міста. Набагато ближче до центру міста розташований Madring - новий комплекс, побудований спеціально для цих цілей, до якого можна швидко дістатися на громадському транспорті.

Використовуючи як громадські дороги, так і приватні земельні ділянки, траса Madring поєднає в собі риси вуличного автодрому та постійного автодрому, подібно до Міжнародного автодрому в Маямі. Її 22 повороти будуть різноманітними за характером, а на прямих ділянках автомобілі розвиватимуть швидкість до 340 км/год.

Розклад практик, кваліфікації та гонки

Сьогодні, 11 вересня, з 14:30 до 15:30 пройде перша вільна практика. Ввечері, 11 вересня, з 18:00 – 19:00 пройде друга вільна практика.

У суботу, 12 вересня, з 13:30 до 14:30 відбудеться третя вільна практика, а з 17:00 по 18:00 відбудеться кваліфікація. Сама ж гонка пройде у неділю, 13 вересня, з 16:00 по 18:00.

Чому Мадрид замінив traditional Гран-прі Іспанії в Барселоні

Мадрид отримав статус господаря Гран-прі Іспанії завдяки більш вигідній комерційній пропозиції, довгостроковому 10-річному контракту та новій концепції гібридної міської траси Madring навколо виставкового центру IFEMA.

Водночас Мадрид не повністю викреслив Барселону з календаря. У сезоні 2026 року в Іспанії проходять одразу дві гонки через накладання чинних контрактів.

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