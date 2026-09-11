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Ф-1: дебютный Гран-при Мадрида на трассе Madring

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Мадрид принимает дебютный Гран-при Испании на трассе Madring с 22 поворотами и скоростью до 340 км/ч. Контракт действует до 2035 года.

Ф-1: дебютный Гран-при Мадрида на трассе Madring

Формула-1 в эти выходные дебютирует на новой трассе Madring в Мадриде, которая впервые примет Гран-при Испании. Гибридный автодром сочетает общественные дороги и частные участки, насчитывает 22 поворота, а на отдельных прямых болиды смогут разгоняться до 340 км/ч, пишет УНН. 

Детали

Чем особенна новая трасса Madring для дебютного Гран-при Мадрида

Формула-1 дебютирует с новой трассой в своем календаре. Гран-при Испании переехал из Барселоны в столицу страны на трассу Madring, а контракт на проведение мероприятия на новой трассе Madring заключен до 2035 года.

Мадрид уже принимал гонки Формулы-1 около 40 лет назад на трассе «Харама», расположенной в 30 км к северу от города. Гораздо ближе к центру города расположен Madring — новый комплекс, построенный специально для этих целей, до которого можно быстро добраться на общественном транспорте. 

Используя как общественные дороги, так и частные земельные участки, трасса Madring объединит в себе черты уличного и постоянного автодрома, подобно Международному автодрому в Майами. Ее 22 поворота будут различаться по характеру, а на прямых участках автомобили смогут развивать скорость до 340 км/ч. 

Расписание практик, квалификации и гонки

Сегодня, 11 сентября, с 14:30 до 15:30 пройдет первая свободная практика. Вечером 11 сентября, с 18:00 до 19:00, пройдет вторая свободная практика. 

В субботу, 12 сентября, с 13:30 до 14:30 состоится третья свободная практика, а с 17:00 до 18:00 пройдет квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье, 13 сентября, с 16:00 до 18:00. 

Почему Мадрид заменил традиционный Гран-при Испании в Барселоне

Мадрид получил статус хозяина Гран-при Испании благодаря более выгодному коммерческому предложению, долгосрочному 10-летнему контракту и новой концепции гибридной городской трассы Madring вокруг выставочного центра IFEMA. 

В то же время Мадрид не полностью вычеркнул Барселону из календаря. В сезоне 2026 года в Испании проходят сразу две гонки из-за наложения действующих контрактов. 

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Павел Башинский

Спорт
Испания
Мадрид