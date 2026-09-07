17-летний украинец выиграл дебютную гонку на этапе Формулы в Италии
Киев • УНН
Украинец Александр Бондарев одержал первую победу в FREC, стартовав с поула. Он опередил лидера чемпионата Эмануэле Оливьери на 0,443 секунды.
Гонщик Александр Бондарев стал первым украинцем, завоевавшим золото в Региональном европейском чемпионате Формулы (FREC). Об этом сообщает УНН со ссылкой на FIA Official.
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Александр Бондарев, представляющий команду Van Amersfoort Racing, начал решающую гонку с первой позиции. Украинец преодолел все 15 кругов дистанции и на протяжении гонки сдерживал атаки итальянца Эмануэле Оливьери, возглавляющего общий зачёт чемпионата. На финише разница между ними составила лишь 0,443 секунды. Третьим стал нидерландец Рено Франко. Для украинского гонщика это первый триумф на таком уровне.
Результаты гонки в Имоле:
- Александр Бондарев — Украина;
- Эмануэле Оливьери — Италия;
- Рено Франко — Нидерланды.
Этап в итальянской Имоле стал для 17-летнего украинца первым в FREC, который считается следующей ступенью после Формулы-4. Дебют оказался триумфальным: в первых двух гонках уикенда Бондарев занял 10-е и 2-е места, а в третьей завоевал высшую награду. Благодаря такому выступлению украинец сразу поднялся на 14-ю строчку в общем зачёте чемпионата, имея в активе 37 очков.
Александр Бондарев стал первым в истории украинским гонщиком, которому удалось подняться на высшую ступень пьедестала в системе соревнований автогонок Формулы.
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