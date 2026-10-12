Що святкують 12 жовтня в Україні та світі

12 жовтня у світі відзначають День Іспанії, День Колумба в країнах Америки та Всесвітній день артриту. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка, а за старим стилем згадують преподобного Киріака Самітника, пише УНН.

Всесвітній день артриту

Започаткований у 1996 році за ініціативи Міжнародної організації з боротьби з артритом і ревматизмом за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Метою дня є підвищення обізнаності громадськості та медичної спільноти про ревматичні та м'язово-скелетні захворювання, які є однією з провідних причин інвалідності у світі.

Подія підкреслює важливість ранньої діагностики, своєчасного розпочатого лікування, збереження рухової активності та розширення доступу пацієнтів до сучасної медичної й реабілітаційної допомоги.

Всесвітній день проти болю (Global Day Against Pain)

Заснований у 2004 році Міжнародною асоціацією з вивчення болю за підтримки ВООЗ та Європейського альянсу болю.

Подія покликана привернути увагу суспільства й органів охорони здоров'я до проблеми хронічного болю як самостійного важкого захворювання, яке суттєво знижує якість життя мільйонів людей.

День наголошує на тому, що полегшення болю є фундаментальним правом кожної людини, та закликає до розвитку паліативної медицини й впровадження ефективних протоколів знеболення.

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Міжнародний день астрономії (International Astronomy Day)

Осіннє свято астрономії, яке відзначається щороку у суботу, що припадає на проміжок між першою чвертю Місяця у вересні та жовтні. Подія була започаткована у 1973 році Дугом Бергером, президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії.

Головна мета дня - наблизити астрономічну науку до людей за допомогою девізу "Несучи астрономію людям" через проведення безкоштовних публічних спостережень у телескопи, лекцій у планетаріях та науково-популярних заходів.

Національний день Іспанії (Fiesta Nacional de España)

Головне державне свято країни, встановлене на згадку про 12 жовтня 1492 року, коли морська експедиція під керівництвом Христофора Колумба досягла островів Багамського архіпелагу, що стало офіційним відкриттям Америки європейцями.

Свято символізує історичне єднання іспанського народу, культурний спадок та зв'язок із іспаномовним світом. Традиційно відзначається грандіозним військовим парадом у Мадриді за участю Короля Іспанії, членів королівської родини та урядовців.

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День Колумба (Columbus Day)

Пам'ятна дата у багатьох країнах Північної, Центральної та Південної Америки, встановлена на честь прибуття Христофора Колумба до Нового Світу 12 жовтня 1492 року.

У США це офіційне федеральне свято, а в багатьох латиноамериканських країнах цей день переосмислено як День іспаномовності або День поваги до культурного різноманіття, де вшановується синтез європейської та корінної індіанської культур.

День пам'яті святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха і Андроніка, які постраждали за віру у 304 році у місті Тарсі Кілікійському під час переслідувань імператора Діоклетіана.

Незважаючи на поважний вік Тараха та молоде походження Андроніка й Прова, усі троє проявили мужність, відмовилися принести жертву язичницьким богам і після катувань були віддані на розтерзання диким звірам на арені амфітеатру, а після цього страчені мечем.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Киріака Самітника - палестинського подвижника V–VI століть, який у віці 18 років прийняв чернецтво в Єрусалимі та подвизався в лаврах святого Євфимія Великого та святого Сави Освяченого. Провівши десятиліття у суворій мовчанці, молитві та повній самотності у пустелі, він дожив до 109 років.

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