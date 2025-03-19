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Як вилікувати біль у попереку – лікарі зробили невтішні висновки

Київ • УНН

 • 22946 перегляди

Нове дослідження показало, що більшість методів лікування болю у попереку не мають переконливих доказів ефективності. Але НПЗП та деякі інші вправи можуть незначно допомогти.

Як вилікувати біль у попереку – лікарі зробили невтішні висновки

Сьогодні людству відомо вдосталь способів вилікувати біль у способи вилікувати біль у попереку – різноманітні медикаменти і препарати, масаж, міорелаксанти і так далі. Але згідно з новим дослідженням, яке узагальнило результати сотень випадкових досліджень, немає переконливих доказів того, що ці методи лікування справді зменшують біль у спині, пише УНН з посиланням на The New York Times.

У США біль у попереку вражає приблизно кожного четвертого дорослого громадянина і є основним фактором інвалідності в усьому світі. У більшості діагностованих випадків біль вважається "неспецифічним", тобто він не має чіткої причини.

Частково це також робить його таким важким для лікування. У дослідженні, опублікованому у вівторок у журналі BMJ Evidence-Based Medicine, дослідники переглянули 301 дослідження, у якому порівнювали 56 неінвазивних методів лікування болю в попереку, таких як ліки та фізичні вправи, з плацебо. Вони використали статистичний метод, щоб поєднати результати цих досліджень і зробити висновки.

Деталі

Дослідники виявили, що лише одне лікування — викорстання нестероїдних протизапальних препаратів або НПЗП, таких як ібупрофен і аспірин — було ефективним для зменшення короткочасного або гострого болю в попереку.

П’ять інших методів лікування мали достатньо вагомі докази, щоб вважати їх ефективними для зменшення хронічного болю в попереку.

В даному випадку йдеться про фізичні вправи, маніпуляції на хребті, тейпування нижньої частини спини, антидепресанти, нанесення крему, який створює відчуття зігрівання. Попри це користь від їх використання була невелика.

10 простих звичок, які зроблять вас здоровішими17.03.25, 17:27 • 61992 перегляди

Важливий висновок із цієї статті полягає в тому, що біль у попереку надзвичайно важко лікувати

-  сказав Стів Девідсон, заступник директора N.Y.U. Pain Research Center, який не брав участі в дослідженні.

Він додав, що є кілька методів лікування, які вони визнали ефективними, але ті, які були ефективними, незначно клінічно ефективні. Варто звернути увагу, що хоча величина ефекту була невеликою, лікарі запевнили, що вони вірять, що фізичні вправи, ймовірно, допоможуть з болем у спині в довгостроковій перспективі.

Основні вправи допомагають зміцнити м’язи, які, у свою чергу, підтримують хребет. Також фізичні вправи мають інші переваги, окрім зниження інтенсивності болю. Наприклад, покращують силу, рухливість і настрій, а також зменшують ступінь, до якої біль заважає виконанню завдання.

Доповнення

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова розповіли про ефективність ендоскопічного лігування вен стравоходу як сучасного методу лікування варикозного розширення вен при портальній гіпертензії. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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