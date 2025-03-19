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Как вылечить боль в пояснице – врачи сделали неутешительные выводы

Киев • УНН

 • 22939 просмотра

Новое исследование показало, что большинство методов лечения боли в пояснице не имеют убедительных доказательств эффективности. Но НПВП и некоторые другие упражнения могут незначительно помочь.

Как вылечить боль в пояснице – врачи сделали неутешительные выводы

Сегодня человечеству известно достаточно способов вылечить боль в пояснице – разнообразные медикаменты и препараты, массаж, миорелаксанты и так далее. Но согласно новому исследованию, которое обобщило результаты сотен случайных исследований, нет убедительных доказательств того, что эти методы лечения действительно уменьшают боль в спине, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

В США боль в пояснице поражает примерно каждого четвертого взрослого гражданина и является основным фактором инвалидности во всем мире. В большинстве диагностированных случаев боль считается "неспецифической", то есть она не имеет четкой причины.

Частично это также делает его таким трудным для лечения. В исследовании, опубликованном во вторник в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, исследователи пересмотрели 301 исследование, в котором сравнивали 56 неинвазивных методов лечения боли в пояснице, таких как лекарства и физические упражнения, с плацебо. Они использовали статистический метод, чтобы объединить результаты этих исследований и сделать выводы.

Детали

Исследователи обнаружили, что только одно лечение — использование нестероидных противовоспалительных препаратов или НПВП, таких как ибупрофен и аспирин — было эффективным для уменьшения кратковременной или острой боли в пояснице.

Пять других методов лечения имели достаточно веские доказательства, чтобы считать их эффективными для уменьшения хронической боли в пояснице.

В данном случае речь идет о физических упражнениях, манипуляциях на позвоночнике, тейпировании нижней части спины, антидепрессантах, нанесении крема, который создает ощущение согревания. Несмотря на это, польза от их использования была невелика.

10 простых привычек, которые сделают вас здоровее17.03.25, 17:27 • 61720 просмотров

Важный вывод из этой статьи заключается в том, что боль в пояснице чрезвычайно трудно лечить

-  сказал Стив Дэвидсон, заместитель директора N.Y.U. Pain Research Center, который не принимал участия в исследовании.

Он добавил, что есть несколько методов лечения, которые они признали эффективными, но те, которые были эффективными, незначительно клинически эффективны. Стоит обратить внимание, что хотя величина эффекта была небольшой, врачи заверили, что они верят, что физические упражнения, вероятно, помогут с болью в спине в долгосрочной перспективе.

Основные упражнения помогают укрепить мышцы, которые, в свою очередь, поддерживают позвоночник. Также физические упражнения имеют другие преимущества, кроме снижения интенсивности боли. Например, улучшают силу, подвижность и настроение, а также уменьшают степень, до которой боль мешает выполнению задачи.

Дополнение

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова рассказали об эффективности эндоскопического лигирования вен пищевода как современного метода лечения варикозного расширения вен при портальной гипертензии. 

Павел Зинченко

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