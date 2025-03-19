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У Центрі Шалімова розповіли про новітні методи лікування варикозного розширення вен стравоходу

Київ • УНН

 • 10919 перегляди

В Центрі Шалімова розповіли про ендоскопічне лігування вен стравоходу. Це сучасний метод лікування варикозного розширення вен при портальній гіпертензії, що є одним з найбезпечніших.

У Центрі Шалімова розповіли про новітні методи лікування варикозного розширення вен стравоходу

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова розповіли про ефективність ендоскопічного лігування вен стравоходу як сучасного методу лікування варикозного розширення вен при портальній гіпертензії, пише УНН.

Деталі 

Варикозне розширення вен стравоходу – один із найнебезпечніших симптомів портальної гіпертензії, що часто формується на тлі цирозу печінки, гепатиту або тромбозу. Для синдрому портальної гіпертензії характерним є стійке підвищення тиску у портальній вені, оскільки кров не може повноцінно циркулювати через печінку і починає скидатися по обхідних шляхах

- йдеться у дописі.

Як повідомляють в Центрі, варикозно розширені вени стравоходу розтягуються, втрачають еластичність, а у місцях натягу можуть лопатися – розвивається сильна внутрішня кровотеча, що може призвести до шоку або смерті. 

Ознакою цього захворювання є кал кров’янистого або чорного кольору, можливі також блювання кров’ю і запаморочення. 

"Ендоскопічне лігування вен стравоходу – це операція, під час якої на розширені вени накладають латексні лігатури (кільця). Число лігатур, які використовуються під час лігування, є індивідуальним, та залежить від ступеня варикозу",-зазначають в Центрі.

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"Після накладання лігатури вени склерозуються та не виступають у просвіт стравоходу. За кілька днів кровопостачання цих вен зупиняється. Приблизно за тиждень лігатури виходять з організму природним шляхом",-додали фахівці.

За інформацією, операція проводиться під внутрішньовенною анестезією та займає 30-40 хвилин. Вже в день операції пацієнтам дозволяється пити, а на наступну добу можна перейти на рідку їжу. Лігатури виводяться з організму природним шляхом протягом тижня після операції.

Цей метод є одним з найбільш безпечних і ефективних, адже він мінімізує крововтрату і сприяє швидкому відновленню пацієнтів. 

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Аліна Волянська

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