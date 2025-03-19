У Центрі Шалімова розповіли про новітні методи лікування варикозного розширення вен стравоходу

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова розповіли про ефективність ендоскопічного лігування вен стравоходу як сучасного методу лікування варикозного розширення вен при портальній гіпертензії, пише УНН.

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Варикозне розширення вен стравоходу – один із найнебезпечніших симптомів портальної гіпертензії, що часто формується на тлі цирозу печінки, гепатиту або тромбозу. Для синдрому портальної гіпертензії характерним є стійке підвищення тиску у портальній вені, оскільки кров не може повноцінно циркулювати через печінку і починає скидатися по обхідних шляхах - йдеться у дописі.

Як повідомляють в Центрі, варикозно розширені вени стравоходу розтягуються, втрачають еластичність, а у місцях натягу можуть лопатися – розвивається сильна внутрішня кровотеча, що може призвести до шоку або смерті.

Ознакою цього захворювання є кал кров’янистого або чорного кольору, можливі також блювання кров’ю і запаморочення.

"Ендоскопічне лігування вен стравоходу – це операція, під час якої на розширені вени накладають латексні лігатури (кільця). Число лігатур, які використовуються під час лігування, є індивідуальним, та залежить від ступеня варикозу",-зазначають в Центрі.

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"Після накладання лігатури вени склерозуються та не виступають у просвіт стравоходу. За кілька днів кровопостачання цих вен зупиняється. Приблизно за тиждень лігатури виходять з організму природним шляхом",-додали фахівці.

За інформацією, операція проводиться під внутрішньовенною анестезією та займає 30-40 хвилин. Вже в день операції пацієнтам дозволяється пити, а на наступну добу можна перейти на рідку їжу. Лігатури виводяться з організму природним шляхом протягом тижня після операції.

Цей метод є одним з найбільш безпечних і ефективних, адже він мінімізує крововтрату і сприяє швидкому відновленню пацієнтів.

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