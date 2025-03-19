У Центре Шалимова рассказали о новейших методах лечения варикозного расширения вен пищевода
Киев • УНН
В Центре Шалимова рассказали об эндоскопическом лигировании вен пищевода. Это современный метод лечения варикозного расширения вен при портальной гипертензии, который является одним из самых безопасных.
В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова рассказали об эффективности эндоскопического лигирования вен пищевода как современного метода лечения варикозного расширения вен при портальной гипертензии, пишет УНН.
Детали
Варикозное расширение вен пищевода – один из самых опасных симптомов портальной гипертензии, часто формирующийся на фоне цирроза печени, гепатита или тромбоза. Для синдрома портальной гипертензии характерно стойкое повышение давления в портальной вене, поскольку кровь не может полноценно циркулировать через печень и начинает сбрасываться по обходным путям
Как сообщают в Центре, варикозно расширенные вены пищевода растягиваются, теряют эластичность, а в местах натяжения могут лопаться – развивается сильное внутреннее кровотечение, которое может привести к шоку или смерти.
Признаком этого заболевания является кал кровянистого или черного цвета, возможны также рвота кровью и головокружение.
"Эндоскопическое лигирование вен пищевода – это операция, во время которой на расширенные вены накладывают латексные лигатуры (кольца). Число лигатур, используемых во время лигирования, индивидуально и зависит от степени варикоза",-отмечают в Центре.
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"После наложения лигатуры вены склерозируются и не выступают в просвет пищевода. Через несколько дней кровоснабжение этих вен останавливается. Примерно через неделю лигатуры выходят из организма естественным путем",-добавили специалисты.
По информации, операция проводится под внутривенной анестезией и занимает 30-40 минут. Уже в день операции пациентам разрешается пить, а на следующие сутки можно перейти на жидкую пищу. Лигатуры выводятся из организма естественным путем в течение недели после операции.
Этот метод является одним из самых безопасных и эффективных, ведь он минимизирует кровопотерю и способствует быстрому восстановлению пациентов.
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