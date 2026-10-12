Что празднуют 12 октября в Украине и мире

$44.8550.14
ukenru
03:30 • 626 просмотра
Ничто и никто не сломит Украину в борьбе с агрессией рф — Туск после разговора с Зеленским
00:57 • 19092 просмотра
Маск — прежде всего бизнесмен: «Флеш» прокомментировал слухи об отключении Starlink в Украине
11 октября, 21:25 • 32717 просмотра
Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления — Сибига
11 октября, 20:21 • 30316 просмотра
Ракетный удар по пригороду Харькова: уже более 20 раненыхVideo
11 октября, 19:58 • 27489 просмотра
США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ, PURL под угрозой — FT
11 октября, 19:34 • 27557 просмотра
рф потеряла более 50 тысяч военнослужащих за месяц, Украина — в 10 раз меньше — НАТО
11 октября, 18:24 • 30415 просмотра
Крупнейший металлургический завод Украины готовится полностью остановить производство из-за российских ударов
11 октября, 17:35 • 25577 просмотра
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты уже на этой неделе — фон дер Ляйен
11 октября, 16:39 • 25668 просмотра
Зеленский поддержал энергетическое перемирие с РФ, предложенное Трампом, и отдал соответствующие приказы ВСУVideo
11 октября, 16:17 • 22695 просмотра
В Украине 12 октября будут действовать графики отключения света: «Укрэнерго» сообщило, когда не будет электроэнергии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
88%
745мм
Популярные новости
Мировой рынок дизельного топлива оказался под давлением — МЭА призывает страны срочно использовать резервы11 октября, 17:44 • 4714 просмотра
россияне атаковали Ивано-Франковск беспилотниками — погибли 3 человека11 октября, 18:11 • 7508 просмотра
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 23472 просмотра
Погибшие в результате удара по Ивано-Франковску оказались военнослужащими — мэр города11 октября, 19:04 • 32842 просмотра
Командующий НАТО призвал Европу усилить помощь Украине в ответ на российские диверсии и кибератаки11 октября, 19:23 • 10951 просмотра
публикации
Международный день девочек отмечают 11 октября: история и цель праздника11 октября, 10:54 • 50673 просмотра
Маммография в Украине: с какого возраста нужно проходить обследование и как сделать его бесплатноPhoto10 октября, 07:15 • 86913 просмотра
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 106092 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 103992 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 106474 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 23894 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 17615 просмотра
Известная американская певица отменила концерт за несколько часов до начала из-за серьезной угрозы безопасности11 октября, 15:52 • 18740 просмотра
Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера11 октября, 14:14 • 24019 просмотра
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой и показала фото из роддома11 октября, 14:05 • 17080 просмотра
Актуальное
Financial Times
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Техника
9К720 Искандер

Что празднуют 12 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 582 просмотра

12 октября в мире отмечают День Испании, День Колумба и Всемирные дни борьбы с артритом и болью. Церковная дата посвящена святым мученикам.

Что празднуют 12 октября в Украине и мире

12 октября в мире отмечают День Испании, День Колумба в странах Америки и Всемирный день артрита. В церковном календаре по новому стилю чтят святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а по старому стилю вспоминают преподобного Кириака Отшельника, пишет УНН.

Всемирный день артрита 

Учреждён в 1996 году по инициативе Международной организации по борьбе с артритом и ревматизмом при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Цель этого дня — повышение осведомлённости общественности и медицинского сообщества о ревматических и костно-мышечных заболеваниях, которые являются одной из ведущих причин инвалидности в мире.

Мероприятие подчёркивает важность ранней диагностики, своевременно начатого лечения, сохранения двигательной активности и расширения доступа пациентов к современной медицинской и реабилитационной помощи.

Всемирный день борьбы с болью (Global Day Against Pain)

Учреждён в 2004 году Международной ассоциацией по изучению боли при поддержке ВОЗ и Европейского альянса боли.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества и органов здравоохранения к проблеме хронической боли как самостоятельного тяжёлого заболевания, которое существенно снижает качество жизни миллионов людей.

День подчёркивает, что облегчение боли является фундаментальным правом каждого человека, и призывает к развитию паллиативной медицины и внедрению эффективных протоколов обезболивания.

Как вылечить боль в пояснице – врачи сделали неутешительные выводы19.03.25, 12:54 • 23010 просмотров

Международный день астрономии (International Astronomy Day)

Осенний праздник астрономии, который отмечается ежегодно в субботу, приходящуюся на период между первой четвертью Луны в сентябре и октябре. Мероприятие было учреждено в 1973 году Дугом Бергером, президентом Астрономической ассоциации Северной Калифорнии.

Главная цель дня — приблизить астрономическую науку к людям под девизом "Принося астрономию людям" посредством проведения бесплатных публичных наблюдений в телескопы, лекций в планетариях и научно-популярных мероприятий.

Национальный день Испании (Fiesta Nacional de España)

Главный государственный праздник страны, установленный в память о 12 октября 1492 года, когда морская экспедиция под руководством Христофора Колумба достигла островов Багамского архипелага, что стало официальным открытием Америки европейцами.

Праздник символизирует историческое единение испанского народа, культурное наследие и связь с испаноязычным миром. Традиционно отмечается грандиозным военным парадом в Мадриде с участием короля Испании, членов королевской семьи и государственных деятелей.

В Испании полиция ликвидировала лагерь с 400 мигрантами за 2 дня до визита короля11.10.26, 20:51 • 3964 просмотра

День Колумба (Columbus Day)

Памятная дата во многих странах Северной, Центральной и Южной Америки, установленная в честь прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года.

В США это официальный федеральный праздник, а во многих латиноамериканских странах этот день переосмыслен как День испаноязычия или День уважения к культурному разнообразию, когда чтится синтез европейской и коренной индейской культур.

День памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в 304 году в городе Тарсе Киликийском во время преследований императора Диоклетиана.

Несмотря на почтенный возраст Тараха и юный возраст Андроника и Прова, все трое проявили мужество, отказались принести жертву языческим богам и после пыток были отданы на растерзание диким зверям на арене амфитеатра, а после этого казнены мечом.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Кириака Отшельника — палестинского подвижника V–VI веков, который в возрасте 18 лет принял монашество в Иерусалиме и подвизался в лаврах святого Евфимия Великого и святого Саввы Освящённого. Проведя десятилетия в строгом молчании, молитве и полном уединении в пустыне, он дожил до 109 лет.

Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках20.09.26, 12:08 • 5395 просмотров

Александра Месенко

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Испания
Мадрид
Соединённые Штаты