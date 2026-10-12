Что празднуют 12 октября в Украине и мире
Киев • УНН
12 октября в мире отмечают День Испании, День Колумба и Всемирные дни борьбы с артритом и болью. Церковная дата посвящена святым мученикам.
12 октября в мире отмечают День Испании, День Колумба в странах Америки и Всемирный день артрита. В церковном календаре по новому стилю чтят святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, а по старому стилю вспоминают преподобного Кириака Отшельника, пишет УНН.
Всемирный день артрита
Учреждён в 1996 году по инициативе Международной организации по борьбе с артритом и ревматизмом при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Цель этого дня — повышение осведомлённости общественности и медицинского сообщества о ревматических и костно-мышечных заболеваниях, которые являются одной из ведущих причин инвалидности в мире.
Мероприятие подчёркивает важность ранней диагностики, своевременно начатого лечения, сохранения двигательной активности и расширения доступа пациентов к современной медицинской и реабилитационной помощи.
Всемирный день борьбы с болью (Global Day Against Pain)
Учреждён в 2004 году Международной ассоциацией по изучению боли при поддержке ВОЗ и Европейского альянса боли.
Мероприятие призвано привлечь внимание общества и органов здравоохранения к проблеме хронической боли как самостоятельного тяжёлого заболевания, которое существенно снижает качество жизни миллионов людей.
День подчёркивает, что облегчение боли является фундаментальным правом каждого человека, и призывает к развитию паллиативной медицины и внедрению эффективных протоколов обезболивания.
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Международный день астрономии (International Astronomy Day)
Осенний праздник астрономии, который отмечается ежегодно в субботу, приходящуюся на период между первой четвертью Луны в сентябре и октябре. Мероприятие было учреждено в 1973 году Дугом Бергером, президентом Астрономической ассоциации Северной Калифорнии.
Главная цель дня — приблизить астрономическую науку к людям под девизом "Принося астрономию людям" посредством проведения бесплатных публичных наблюдений в телескопы, лекций в планетариях и научно-популярных мероприятий.
Национальный день Испании (Fiesta Nacional de España)
Главный государственный праздник страны, установленный в память о 12 октября 1492 года, когда морская экспедиция под руководством Христофора Колумба достигла островов Багамского архипелага, что стало официальным открытием Америки европейцами.
Праздник символизирует историческое единение испанского народа, культурное наследие и связь с испаноязычным миром. Традиционно отмечается грандиозным военным парадом в Мадриде с участием короля Испании, членов королевской семьи и государственных деятелей.
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День Колумба (Columbus Day)
Памятная дата во многих странах Северной, Центральной и Южной Америки, установленная в честь прибытия Христофора Колумба в Новый Свет 12 октября 1492 года.
В США это официальный федеральный праздник, а во многих латиноамериканских странах этот день переосмыслен как День испаноязычия или День уважения к культурному разнообразию, когда чтится синтез европейской и коренной индейской культур.
День памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника
По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в 304 году в городе Тарсе Киликийском во время преследований императора Диоклетиана.
Несмотря на почтенный возраст Тараха и юный возраст Андроника и Прова, все трое проявили мужество, отказались принести жертву языческим богам и после пыток были отданы на растерзание диким зверям на арене амфитеатра, а после этого казнены мечом.
По старому календарю верующие чтят память преподобного Кириака Отшельника — палестинского подвижника V–VI веков, который в возрасте 18 лет принял монашество в Иерусалиме и подвизался в лаврах святого Евфимия Великого и святого Саввы Освящённого. Проведя десятилетия в строгом молчании, молитве и полном уединении в пустыне, он дожил до 109 лет.
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