Вакцину проти раку шкіри випробували у США - наскільки знизився ризик рецидиву
Київ • УНН
Вакцина, створена під мутації пухлини, у поєднанні з Keytruda знизила ризик рецидиву меланоми на 42%. Препарат ще експериментальний.
Американські фармацевтичні компанії Moderna та Merck повідомили про успішні випробування вакцини проти меланоми – небезпечної форми раку шкіри, передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
За результатами дослідження за участю понад 1100 пацієнтів поєднання вакцини з препаратом Keytruda знизило відносний ризик рецидиву захворювання або смерті на 42%, а ризик появи віддалених метастазів або смерті - на 38%. Результати дослідження планують подати на конгресі Європейського товариства медичної онкології в Мадриді.
Особливість вакцини у тому, що її створюють індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням генетичних мутацій його пухлини. Препарат має "навчити" імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини.
Через два роки після лікування більше 82% пацієнтів, які отримували вакцину разом із Keytruda, залишалися живими без рецидиву захворювання. У контрольній групі, де застосовували Keytruda з плацебо, цей показник становив 70%.
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Нова терапія призначена для пацієнтів, яким вже видалили меланому хірургічним шляхом, щоб запобігти поверненню хвороби. Це не профілактичне щеплення від раку.
Препарат поки залишається експериментальним і не отримав дозволу на широке застосування.
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