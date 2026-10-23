Вакцину проти раку шкіри випробували у США - наскільки знизився ризик рецидиву

$45.050.0350.440.13
ukenru
12:30 • 28 перегляди
Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу
12:22 • 840 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів
12:05 • 1010 перегляди
Україна і росія обмінялись полоненими: додому повернулось 270 захисниківPhotoVideo
11:02 • 6738 перегляди
Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT
Ексклюзив
10:30 • 12382 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
10:04 • 9902 перегляди
Переговори рф, США та України планують в Абу-Дабі у першій половині листопада - кремль
09:43 • 10544 перегляди
Податок на посилки до €150 затвердив Зеленський - коли очікувати подорожчання
08:59 • 11499 перегляди
Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"
07:59 • 13657 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 14507 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
75%
755мм
Популярнi новини
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи23 жовтня, 02:38 • 17775 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 26869 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон23 жовтня, 05:49 • 17150 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 16032 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 15937 перегляди
Публікації
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів12:22 • 840 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
10:30 • 12382 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 16042 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 16132 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
23 жовтня, 05:40 • 22678 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Дженна Ортега зробила шокуючу заяву про кар'єру перед новим сезоном "Венздей"Video11:40 • 1614 перегляди
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 13287 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон23 жовтня, 05:49 • 17238 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним23 жовтня, 03:05 • 26958 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 22148 перегляди
Актуальне
Starlink
Серіали
Дипломатка
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Вакцину проти раку шкіри випробували у США - наскільки знизився ризик рецидиву

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Вакцина, створена під мутації пухлини, у поєднанні з Keytruda знизила ризик рецидиву меланоми на 42%. Препарат ще експериментальний.

Вакцину проти раку шкіри випробували у США - наскільки знизився ризик рецидиву
Фото ілюстративне

Американські фармацевтичні компанії Moderna та Merck повідомили про успішні випробування вакцини проти меланоми – небезпечної форми раку шкіри, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За результатами дослідження за участю понад 1100 пацієнтів поєднання вакцини з препаратом Keytruda знизило відносний ризик рецидиву захворювання або смерті на 42%, а ризик появи віддалених метастазів або смерті - на 38%. Результати дослідження планують подати на конгресі Європейського товариства медичної онкології в Мадриді.

Особливість вакцини у тому, що її створюють індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням генетичних мутацій його пухлини. Препарат має "навчити" імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини.

Через два роки після лікування більше 82% пацієнтів, які отримували вакцину разом із Keytruda, залишалися живими без рецидиву захворювання. У контрольній групі, де застосовували Keytruda з плацебо, цей показник становив 70%.

Ліки можуть з'явитись до кінця десятиліття: BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку27.11.23, 15:13 • 25452 перегляди

Нова терапія призначена для пацієнтів, яким вже видалили меланому хірургічним шляхом, щоб запобігти поверненню хвороби. Це не профілактичне щеплення від раку.

Препарат поки залишається експериментальним і не отримав дозволу на широке застосування.

Захист від раку печінки та деменції: ЦГЗ про неочікувану користь вакцинації28.04.25, 13:46 • 4204 перегляди

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Німеччина
Мадрид