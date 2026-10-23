Вакцину против рака кожи испытали в США — насколько снизился риск рецидива
Киев • УНН
Вакцина, созданная с учетом мутаций опухоли, в сочетании с Keytruda снизила риск рецидива меланомы на 42%. Препарат пока экспериментальный.
Американские фармацевтические компании Moderna и Merck сообщили об успешных испытаниях вакцины против меланомы — опасной формы рака кожи, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По результатам исследования с участием более 1100 пациентов сочетание вакцины с препаратом Keytruda снизило относительный риск рецидива заболевания или смерти на 42%, а риск появления отдаленных метастазов или смерти — на 38%. Результаты исследования планируют представить на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в Мадриде.
Особенность вакцины заключается в том, что ее создают индивидуально для каждого пациента с учетом генетических мутаций его опухоли. Препарат должен "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.
Через два года после лечения более 82% пациентов, получавших вакцину вместе с Keytruda, оставались живы без рецидива заболевания. В контрольной группе, где применяли Keytruda с плацебо, этот показатель составлял 70%.
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Новая терапия предназначена для пациентов, которым уже удалили меланому хирургическим путем, чтобы предотвратить возвращение болезни. Это не профилактическая прививка от рака.
Препарат пока остается экспериментальным и не получил разрешения на широкое применение.
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