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Лекарство может появиться до конца десятилетия: BioNTech успешно испытала вакцину против рака

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 13:13  •  11740 просмотра

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BioNTech сообщает об успешных испытаниях вакцины против рака, планирует продолжить исследования до 2029 года и надеется получить одобрение к 2030 году. Вакцина, использующая технологию персонализированной мРНК, продемонстрировала уменьшение опухолей в клинических испытаниях.

Компания BioNTech, которая разработала вакцину от коронавируса Pfizer, заявила об успешных испытаниях вакцины против рака. Об этом в интервью Bild am Sonntag рассказал один из основателей компании BioNTech Угур Шахин, передает УНН.

Детали 

По его словам, компания планирует получить данные исследования для ряда других терапевтических подходов между 2025 и 2029 годами. Он также надеется, что к 2030 году будут одобрены первые персонализированные вакцины против рака на основе мРНК.

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Мы берем у пациента образцы крови и опухоли, а через четыре недели вводим индивидуальную вакцину... В идеале - это не 100, а десятки тысяч пациентов в год 

- пояснил Угур Шахин.

Дополнение

Известно, что в октябре компания объявила о результатах первого клинического испытания комбинации вакцины против рака на основе мРНК и терапии клетками CAR Т. Опухоли прекратили рост почти у всех пациентов и уменьшились почти у двух третей.

Этот подход может заставить иммунную систему специально найти и уничтожить опухоль с помощью армии специальных воинов

- сказал Шахин.

Ученый уверен, что комбинированная терапия различных подходов - это стратегия будущего.

Я уверен, что в течение следующих нескольких лет ADCS будет все чаще использоваться как целевая химиотерапия, а не классическая химиотерапия, при многих онкологических показаниях

- сказал Шахин.

Напомним

 Компания Johnson & Johnson заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее терапию для пациентов с трудноизлечимым типом рака крови.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Ліки можуть з'явитись до кінця десятиліття: BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку
A cure may be available by the end of the decade: BioNTech successfully tests cancer vaccine
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