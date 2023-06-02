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BioNTech та OncoC4 оголосили про багатообіцяючі результати випробувань антитіл проти раку легень

Київ • УНН

 • 503236 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американська біофармацевтична компанія OncoC4 оголосили у п'ятницю, що вони отримали перспективні результати у дослідженні раку легень на середній стадії, інформує УНН.

BioNTech та OncoC4 оголосили про багатообіцяючі результати випробувань антитіл проти раку легень

Цитата

"Спільно розроблений імунотерапевтичний кандидат зменшив пухлини майже у 30% учасників", - йдеться у спільній заяві двох компаній.

Вони зазначили, що проміжні дані випробувань фази 1 і 2, що продовжуються, показали "обнадійливі ознаки клінічної протипухлинної активності".

Випробування фази 3 BNT316/ONC-392 планується розпочати у третьому кварталі цього року.

"Ці нові дані підкреслюють потенціал BNT316/ONC-392 для забезпечення нового підходу до використання CTLA-4 як ефективної мішені для лікування запущених пухлин, що важко піддаються лікуванню, що ще більше розширює наш набір онкологічних інструментів", - сказав Озлем Туречі, співавтор та засновник BioNTech.

"Нас особливо надихають дані про PD-(L)1-резистентний NSCLC (недрібноклітинний рак легень). Відповіді спостерігалися незалежно від статусу PD-L1, а також серед тих, хто провів кілька ліній імунотерапії та хіміотерапії, включаючи PD-1 і CTLA-4 комбінована терапія", - сказав Пан Чжен, співзасновник OncoC4.

Додамо

Рак легень залишається одним з найбільш часто діагностованих видів злоякісного раку та провідною причиною смерті від раку в усьому світі, при цьому НМРЛ 1 (недрібноклітинний рак легень) становить приблизно 85% всіх випадків раку легень.

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