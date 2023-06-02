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BioNTech и OncoC4 объявили о многообещающих результатах испытаний антител против рака легких

Киев • УНН

 • 503236 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская биофармацевтическая компания OncoC4 объявили в пятницу, что они получили перспективные результаты в исследовании рака легких на средней стадии, информирует УНН.

BioNTech и OncoC4 объявили о многообещающих результатах испытаний антител против рака легких

Цитата

"Совместно разработанный иммунотерапевтический кандидат уменьшил опухоли почти у 30% участников", — говорится в совместном заявлении двух компаний.

Они отметили, что промежуточные данные продолжающихся испытаний фазы 1 и 2 показали "обнадеживающие признаки клинической противоопухолевой активности".

Испытания фазы 3 BNT316/ONC-392 планируется начать в третьем квартале этого года.

"Эти новые данные подчеркивают потенциал BNT316/ONC-392 для обеспечения нового подхода к использованию CTLA-4 как эффективной мишени для лечения запущенных опухолей, трудно поддающихся лечению, что еще больше расширяет наш набор онкологических инструментов", — сказал Озлем Туречи, соавтор и основатель BioNTech.

"Нас особенно вдохновляют данные о PD-(L)1-резистентном NSCLC (немелкоклеточный рак легких). Ответы наблюдались независимо от статуса PD-L1, а также среди тех, кто провел несколько линий иммунотерапии и химиотерапии, включая PD-1 и CTLA-4 комбинированная терапия", — сказал Пан Чжэн, соучредитель OncoC4.

Добавим

Рак легких остается одним из наиболее часто диагностируемых видов злокачественного рака и ведущей причиной смерти от рака во всем мире, при этом НМРЛ 1 (немелкоклеточный рак легких) составляет примерно 85% всех случаев рака легких.

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