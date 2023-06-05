Таблетки від раку легенів знижують ризик смерті вдвічі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Згідно з даними клінічного дослідження, оприлюдненими в Чикаго на найбільшій щорічній конференції онкологів, пігулка препарату "осимертиніб", яку приймають щодня після операції, вдвічі знижує ризик смерті від певного типу раку легенів. Зазначається, що через п'ять років 88 відсотків пацієнтів, які приймали лікування, були все ще живі. Дія препарату спрямована на недрібноклітинний рак легенів, передає УНН з посиланням на Аljazeera.
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Прийом препарату "осимертиніб", який продається під назвою Tagrisso, різко знизив ризик смерті на 51 відсоток у пацієнтів, чиї пухлини були видалені хірургічним шляхом, згідно з результатами, представленими на засіданні Американського товариства клінічної онкології (ASCO).
Рак легенів - це форма захворювання, яка спричиняє найбільше смертей, приблизно 1,8 мільйона смертей щороку у всьому світі. Лікування, розроблене фармацевтичною групою AstraZeneca, спрямоване на певний тип раку легенів у пацієнтів, які страждають на так званий недрібноклітинний рак, найпоширеніший тип, і мають певний тип мутацій.
Ці мутації в так званому рецепторі епідермального фактору росту (EGFR) вражають від 10 до 25 відсотків хворих на рак легенів у Сполучених Штатах і Європі та від 30 до 40 відсотків в Азії. У клінічному дослідженні взяли участь близько 680 учасників на ранній стадії захворювання з більш ніж 20 країн світу. Спочатку їх прооперували, щоб видалити пухлину, потім половина пацієнтів щодня приймала препарат, а інша половина - плацебо.
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Результат показав, що прийом таблеток призвів до зниження ризику смерті на 51 відсоток для пролікованих пацієнтів порівняно з плацебо. Через п'ять років 88 відсотків пацієнтів, які приймали лікування, були все ще живі, порівняно з 78 відсотками пацієнтів, які приймали плацебо.
Ці дані "вражають", сказав Рой Гербст з Єльського університету, який представив їх у Чикаго. Препарат допомагає "запобігти поширенню раку в мозок, печінку, кістки", додав він на прес-конференції. За його словами, близько третини випадків недрібноклітинного раку можна прооперувати при його виявленні.
"Ми почали входити в еру персоналізованої терапії для пацієнтів на ранніх стадіях", - сказав на прес-конференції представник з Фонду клініки Клівленда Натан Пеннелл, який не брав участі у випробуваннях.
Згідно з прес-релізом AstraZeneca, осимертиніб вже дозволений у десятках країн за різними показаннями, і його вже отримали близько 700 000 людей. Його схвалення в США для лікування ранніх стадій у 2020 році ґрунтувалося на попередніх даних, які показали покращення виживаності пацієнтів без захворювання, тобто часу, який пацієнт живе без рецидиву раку.
Але не всі лікарі прийняли лікування, і багато хто чекав на дані про загальну виживаність, які були представлені на засіданні Американського товариства клінічної онкології, сказав Гербст. Він наголосив на необхідності скринінгу пацієнтів, щоб з'ясувати, чи є у них мутація EGFR. В іншому випадку, за його словами, "ми не можемо використовувати це нове лікування".
Озімертиніб, який впливає на рецептор, викликає побічні ефекти, що включають сильну втому, шкірні висипання або діарею.
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