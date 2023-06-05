Таблетки від раку легенів знижують ризик смерті вдвічі - дослідження

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Прийом препарату "осимертиніб", який продається під назвою Tagrisso, різко знизив ризик смерті на 51 відсоток у пацієнтів, чиї пухлини були видалені хірургічним шляхом, згідно з результатами, представленими на засіданні Американського товариства клінічної онкології (ASCO).

Рак легенів - це форма захворювання, яка спричиняє найбільше смертей, приблизно 1,8 мільйона смертей щороку у всьому світі. Лікування, розроблене фармацевтичною групою AstraZeneca, спрямоване на певний тип раку легенів у пацієнтів, які страждають на так званий недрібноклітинний рак, найпоширеніший тип, і мають певний тип мутацій.

Ці мутації в так званому рецепторі епідермального фактору росту (EGFR) вражають від 10 до 25 відсотків хворих на рак легенів у Сполучених Штатах і Європі та від 30 до 40 відсотків в Азії. У клінічному дослідженні взяли участь близько 680 учасників на ранній стадії захворювання з більш ніж 20 країн світу. Спочатку їх прооперували, щоб видалити пухлину, потім половина пацієнтів щодня приймала препарат, а інша половина - плацебо.

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Результат показав, що прийом таблеток призвів до зниження ризику смерті на 51 відсоток для пролікованих пацієнтів порівняно з плацебо. Через п'ять років 88 відсотків пацієнтів, які приймали лікування, були все ще живі, порівняно з 78 відсотками пацієнтів, які приймали плацебо.

Ці дані "вражають", сказав Рой Гербст з Єльського університету, який представив їх у Чикаго. Препарат допомагає "запобігти поширенню раку в мозок, печінку, кістки", додав він на прес-конференції. За його словами, близько третини випадків недрібноклітинного раку можна прооперувати при його виявленні.

"Ми почали входити в еру персоналізованої терапії для пацієнтів на ранніх стадіях", - сказав на прес-конференції представник з Фонду клініки Клівленда Натан Пеннелл, який не брав участі у випробуваннях.

Згідно з прес-релізом AstraZeneca, осимертиніб вже дозволений у десятках країн за різними показаннями, і його вже отримали близько 700 000 людей. Його схвалення в США для лікування ранніх стадій у 2020 році ґрунтувалося на попередніх даних, які показали покращення виживаності пацієнтів без захворювання, тобто часу, який пацієнт живе без рецидиву раку.

Але не всі лікарі прийняли лікування, і багато хто чекав на дані про загальну виживаність, які були представлені на засіданні Американського товариства клінічної онкології, сказав Гербст. Він наголосив на необхідності скринінгу пацієнтів, щоб з'ясувати, чи є у них мутація EGFR. В іншому випадку, за його словами, "ми не можемо використовувати це нове лікування".

Озімертиніб, який впливає на рецептор, викликає побічні ефекти, що включають сильну втому, шкірні висипання або діарею.

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