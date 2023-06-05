Таблетки от рака легких снижают риск смерти вдвое - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Согласно данным клинического исследования, обнародованным в Чикаго на крупнейшей ежегодной конференции онкологов, таблетка препарата "осимертиниб", принимаемая ежедневно после операции, вдвое снижает риск смерти от определенного типа рака легких. Отмечается, что через пять лет 88 процентов пациентов, принимавших лечение, были все еще живы, передает УНН со ссылкой на АІјаѕеега.
Детали
Прием препарата "осимертиниб", который продается под названием Tagrisso, резко снизил риск смерти на 51 процент у пациентов, чьи опухоли были удалены хирургическим путем, согласно результатам, представленным на заседании Американского общества клинической онкологии (ASCO).
Рак легких - это форма заболевания, которая вызывает наибольшее количество смертей, примерно 1,8 миллиона смертей каждый год во всем мире. Лечение, разработанное фармацевтической группой AstraZeneca, направлено на определенный тип рака легких у пациентов, страдающих так называемым немелкоклеточным раком, наиболее распространенным типом, и имеющих определенный тип мутаций.
Эти мутации в так называемом рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR) поражают от 10 до 25 процентов больных раком легких в Соединенных Штатах и Европе и от 30 до 40 процентов в Азии. В клиническом исследовании приняли участие около 680 участников на ранней стадии заболевания из более чем 20 стран мира. Сначала их прооперировали, чтобы удалить опухоль, затем половина пациентов ежедневно принимала препарат, а другая половина - плацебо.
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Результат показал, что прием таблеток привел к снижению риска смерти на 51 процент для пролеченных пациентов по сравнению с плацебо. Через пять лет 88 процентов пациентов, принимавших лечение, были все еще живы, по сравнению с 78 процентами пациентов, принимавших плацебо.
Эти данные "впечатляют", сказал Рой Хербст из Йельского университета, который представил их в Чикаго. Препарат помогает "предотвратить распространение рака в мозг, печень, кости", добавил он на пресс-конференции. По его словам, около трети случаев немелкоклеточного рака можно прооперировать при его обнаружении.
"Мы начали входить в эру персонализированной терапии для пациентов на ранних стадиях", - сказал на пресс-конференции представитель из Фонда клиники Кливленда Натан Пеннелл, который не участвовал в испытаниях.
Согласно пресс-релизу AstraZeneca, осимертиниб уже разрешен в десятках стран по различным показаниям, и его уже получили около 700 000 человек. Его одобрение в США для лечения ранних стадий в 2020 году основывалось на предварительных данных, которые показали улучшение выживаемости пациентов без заболевания, то есть времени, которое пациент живет без рецидива рака.
Но не все врачи приняли лечение, и многие ждали данных об общей выживаемости, которые были представлены на заседании Американского общества клинической онкологии, сказал Хербст. Он подчеркнул необходимость скрининга пациентов, чтобы выяснить, есть ли у них мутация EGFR. В противном случае, по его словам, "мы не можем использовать это новое лечение".
Озимертиниб, который воздействует на рецептор, вызывает побочные эффекты, включающие сильную усталость, кожные высыпания или диарею.
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