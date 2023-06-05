Таблетки от рака легких снижают риск смерти вдвое - исследование

Детали

Прием препарата "осимертиниб", который продается под названием Tagrisso, резко снизил риск смерти на 51 процент у пациентов, чьи опухоли были удалены хирургическим путем, согласно результатам, представленным на заседании Американского общества клинической онкологии (ASCO).

Рак легких - это форма заболевания, которая вызывает наибольшее количество смертей, примерно 1,8 миллиона смертей каждый год во всем мире. Лечение, разработанное фармацевтической группой AstraZeneca, направлено на определенный тип рака легких у пациентов, страдающих так называемым немелкоклеточным раком, наиболее распространенным типом, и имеющих определенный тип мутаций.

Эти мутации в так называемом рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR) поражают от 10 до 25 процентов больных раком легких в Соединенных Штатах и Европе и от 30 до 40 процентов в Азии. В клиническом исследовании приняли участие около 680 участников на ранней стадии заболевания из более чем 20 стран мира. Сначала их прооперировали, чтобы удалить опухоль, затем половина пациентов ежедневно принимала препарат, а другая половина - плацебо.

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Результат показал, что прием таблеток привел к снижению риска смерти на 51 процент для пролеченных пациентов по сравнению с плацебо. Через пять лет 88 процентов пациентов, принимавших лечение, были все еще живы, по сравнению с 78 процентами пациентов, принимавших плацебо.

Эти данные "впечатляют", сказал Рой Хербст из Йельского университета, который представил их в Чикаго. Препарат помогает "предотвратить распространение рака в мозг, печень, кости", добавил он на пресс-конференции. По его словам, около трети случаев немелкоклеточного рака можно прооперировать при его обнаружении.

"Мы начали входить в эру персонализированной терапии для пациентов на ранних стадиях", - сказал на пресс-конференции представитель из Фонда клиники Кливленда Натан Пеннелл, который не участвовал в испытаниях.

Согласно пресс-релизу AstraZeneca, осимертиниб уже разрешен в десятках стран по различным показаниям, и его уже получили около 700 000 человек. Его одобрение в США для лечения ранних стадий в 2020 году основывалось на предварительных данных, которые показали улучшение выживаемости пациентов без заболевания, то есть времени, которое пациент живет без рецидива рака.

Но не все врачи приняли лечение, и многие ждали данных об общей выживаемости, которые были представлены на заседании Американского общества клинической онкологии, сказал Хербст. Он подчеркнул необходимость скрининга пациентов, чтобы выяснить, есть ли у них мутация EGFR. В противном случае, по его словам, "мы не можем использовать это новое лечение".

Озимертиниб, который воздействует на рецептор, вызывает побочные эффекты, включающие сильную усталость, кожные высыпания или диарею.

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