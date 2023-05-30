Скільки українців робили спроби кинути курити протягом року - відповідь соціологів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні серед колишніх і теперішніх курців традиційних тютюнових виробів або кальяну 41,8% робили спроби припинити курити протягом останнього року. Про це повідомила заступниця директора КМІС Вікторія Захожа під час пресконференції на тему: «Всесвітній день без тютюну 2023: опитування ВООЗ щодо поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів», передає кореспондент УНН.
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«Серед колишніх курців, які припинили курити впродовж останніх 12 місяців, та теперішніх курців традиційних тютюнових виробів або кальяну 41,8% робили спроби припинити курити протягом останнього року, однак лише 6,3% змогли утриматися понад 6 місяців», - розповіла Захожа.
Додамо
ВООЗ та КМІС провели всеукраїнське опитування щодо поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів серед дорослого населення під час війни.
Опитування проводилося 4-12 квітня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Опитано 2020 респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки 2,2% (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту).
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в Україні не спостерігається якогось зростання вживання тютюнових та нікотинових виробів. Споживання будь-яких тютюнових та нікотинових виробів наразі становить 27,4%.