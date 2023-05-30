Сколько украинцев делали попытки бросить курить в течение года - ответ социологов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине среди бывших и нынешних курильщиков традиционных табачных изделий или кальяна 41,8% делали попытки прекратить курить в течение последнего года. Об этом сообщила заместитель директора КМИС Виктория Захожая во время пресс-конференции на тему: «Всемирный день без табака 2023: опрос ВОЗ по распространенности употребления табачных и никотиновых изделий», передает корреспондент УНН.
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«Среди бывших курильщиков, которые прекратили курить в течение последних 12 месяцев, и нынешних курильщиков традиционных табачных изделий или кальяна 41,8% делали попытки прекратить курить в течение последнего года, однако только 6,3% смогли удержаться более 6 месяцев», - рассказала Захожая.
Добавим
ВОЗ и КМИС провели всеукраинский опрос по распространенности употребления табачных и никотиновых изделий среди взрослого населения во время войны.
Опрос проводился 4-12 апреля 2023 года методом телефонных интервью’с использованием компьютера (CATI). Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки 2,2% (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта).
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Украине не наблюдается какого-либо роста употребления табачных и никотиновых изделий. Потребление любых табачных и никотиновых изделий в настоящее время составляет 27,4%.