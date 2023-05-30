В Україні на тлі війни не фіксують зростання куріння - опитування

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КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні не спостерігається якогось зростання вживання тютюнових та нікотинових виробів. Споживання будь-яких тютюнових та нікотинових виробів наразі становить 27,4%. Про це повідомив національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський під час пресконференції на тему: «Всесвітній день без тютюну 2023: опитування ВООЗ щодо поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Споживання будь-яких тютюнових та нікотинових виробів в Україні наразі становить 27,4%. Це теперішні споживачі, ті, які взагалі зазначили, що вживають ці вироби. Натомість важливим показником є щоденне вживання – це 23%. Ми бачимо, що чоловіків – це 37,5% і 11% жінок серед щоденних споживачів тютюнових та нікотинових виробів. І важливо - епізодичні споживачі, їх 6 і 8%. Це не значить, що треба ці дві цифри складати, тому що частина споживачів епізодичних певних видів продуктів зазначили, що вони є й щоденними курцями, або споживачами», - розповів Скіпальський.

За його словами, із всієї структури найбільшою частиною є курці сигарет – 22,2%. Споживачі електронних сигарет – 3%, тютюнових виробів для електричного нагрівання - 3,3%, кальяну - 2,6%.

«Ми не можемо порівнювати ці дані з попередніми даними досліджень, але ми можемо говорити про загальну картину, що в принципі ми не спостерігаємо на підставі цього дослідження якогось зростання вживання тютюнових та нікотинових виробів», - сказав Скіпальський.

Додамо

ВООЗ та КМІС провели всеукраїнське опитування щодо поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів серед дорослого населення під час війни.

Опитування проводилося 4-12 квітня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Опитано 2020 респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки 2,2% (з імовірністю 0,95 і без урахуванням дизайн-ефекту).

Доповнення

У 2019 році повідомлялося, що за статистикою, в Україні налічувалося в чотири рази більше чоловіків, які курять, ніж жінок. 

З 11 липня 2022 року в Україні заборонено курити електронні цигарки у громадських місцях.

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