Відсьогодні в Україні заборонено курити електронні цигарки у громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні 11 липня набули чинності зміни в антитютюновому законі (№ 1978-ІХ), які забороняють куріння електронних цигарок та кальянів у громадських місцях, інформує УНН.
Деталі
Згідно із законом, заборонено курити, вживати та використовувати тютюнові вироби, предмети, пов’язані з їхнім вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні цигарки, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни:
• у ліфтах і таксофонах;
• у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
• у приміщеннях та на території навчальних закладів;
• у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
• у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
• у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
• у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
• у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
• у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
• у приміщеннях гуртожитків;
• на дитячих майданчиках;
• у місцях загального користування житлових будинків;
• у підземних переходах;
• у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
• на вокзалах та станціях;
• на зупинках громадського транспорту;
• в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Додамо
Штрафи за порушення заборони на куріння для громадян:
За куріння тютюнових виробів у громадських місцях українцям загрожує штраф у розмірі 51–170 грн. У разі повторного за рік порушення – 170–340 грн.
Штрафи за порушення заборони на куріння для установ:
Звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн.
Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.