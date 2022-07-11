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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Відсьогодні в Україні заборонено курити електронні цигарки у громадських місцях

Відсьогодні в Україні заборонено курити електронні цигарки у громадських місцях

Київ • УНН

 • 275503 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні 11 липня набули чинності зміни в антитютюновому законі (№ 1978-ІХ), які забороняють куріння електронних цигарок та кальянів у громадських місцях, інформує УНН.

Деталі

Згідно із законом, заборонено курити, вживати та використовувати тютюнові вироби, предмети, пов’язані з їхнім вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні цигарки, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальяни:

• у ліфтах і таксофонах;

• у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

• у приміщеннях та на території навчальних закладів;

• у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

• у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

• у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

• у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

• у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

• у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

• у приміщеннях гуртожитків;

• на дитячих майданчиках;

• у місцях загального користування житлових будинків;

• у підземних переходах;

• у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

• на вокзалах та станціях;

• на зупинках громадського транспорту;

• в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Додамо

Штрафи за порушення заборони на куріння для громадян:

За куріння тютюнових виробів у громадських місцях українцям загрожує штраф у розмірі 51–170 грн. У разі повторного за рік порушення – 170–340 грн.

Штрафи за порушення заборони на куріння для установ:

Звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн.

Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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