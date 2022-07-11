С сегодняшнего дня в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине 11 июля вступили в силу изменения в антитабачном законе (№ 1978-ІХ), запрещающие курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах, информирует УНН.
Детали
Согласно закону, запрещено курить, употреблять и использовать табачные изделия, предметы, связанные с их употреблением, травы для курения, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны:
• в лифтах и таксофонах;
• в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
• в помещениях и на территории учебных заведений;
• в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
• в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
• в помещениях объектов культурного назначения;
• в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
• в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
• в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
• в помещениях общежитий;
• на детских площадках;
• в местах общего использования жилых домов;
• в подземных переходах;
• в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
• на вокзалах и станциях;
• на остановках общественного транспорта.
• в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
Добавим
Штрафы за нарушение запрета на курение для граждан:
За курение табачных изделий в общественных местах украинцам грозит штраф в размере 51–170 грн. В случае повторного за год нарушения –170–340 грн.
Штрафы за нарушение запрета на курение для учреждений:
Обычные организации (кроме заведений ресторанов) могут получить штраф в размере 1000 грн. Если в течение года снова нарушат закон – 10 000 грн.
Для ресторанов это 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.