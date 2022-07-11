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С сегодняшнего дня в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине 11 июля вступили в силу изменения в антитабачном законе (№ 1978-ІХ), запрещающие курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах, информирует УНН.

Детали

Согласно закону, запрещено курить, употреблять и использовать табачные изделия, предметы, связанные с их употреблением, травы для курения, электронные сигареты, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, кальяны:

• в лифтах и ​​таксофонах;

• в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

• в помещениях и на территории учебных заведений;

• в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

• в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

• в помещениях объектов культурного назначения;

• в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

• в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

• в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

• в помещениях общежитий;

• на детских площадках;

• в местах общего использования жилых домов;

• в подземных переходах;

• в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

• на вокзалах и станциях;

• на остановках общественного транспорта.

• в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Добавим

Штрафы за нарушение запрета на курение для граждан:

За курение табачных изделий в общественных местах украинцам грозит штраф в размере 51–170 грн. В случае повторного за год нарушения –170–340 грн.

Штрафы за нарушение запрета на курение для учреждений:

Обычные организации (кроме заведений ресторанов) могут получить штраф в размере 1000 грн. Если в течение года снова нарушат закон – 10 000 грн.

Для ресторанов это 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.

Украинские Национальные Новости

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