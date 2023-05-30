В Украине на фоне войны не фиксируют рост курения - опрос

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«Потребление любых табачных и никотиновых изделий в Украине сейчас составляет 27,4%. Это нынешние потребители, те, которые вообще отметили, что употребляют эти изделия. При этом важным показателем является ежедневное употребление – это 23%. Мы видим, что мужчин – это 37,5% и 11% женщин среди ежедневных потребителей табачных и никотиновых изделий. И важно - эпизодические потребители, их 6 и 8%. Это не значит, что надо эти две цифры складывать, потому что часть потребителей эпизодических определенных видов продуктов отметили, что они являются и ежедневными курильщиками, или потребителями», - рассказал Скипальский.

По его словам, из всей структуры наибольшей частью являются курильщики сигарет – 22,2%. Потребители электронных сигарет – 3%, табачных изделий для электрического нагрева - 3,3%, кальяна - 2,6%.

«Мы не можем сравнивать эти данные с предыдущими данными исследований, но мы можем говорить об общей картине, что в принципе мы не наблюдаем на основании этого исследования какого-то роста употребления табачных и никотиновых изделий», - сказал Скипальский.

Добавим

ВОЗ и КМИС провели всеукраинский опрос по распространенности употребления табачных и никотиновых изделий среди взрослого населения во время войны.

Опрос проводился 4-12 апреля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки 2,2% (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта).

Дополнение

В 2019 году сообщалось, что по статистике, в Украине насчитывалось в четыре раза больше курящих мужчин, чем женщин.

С 11 июля 2022 года в Украине запрещено курить электронные сигареты в общественных местах.