Стефанчук у Мадриді закликав короля Іспанії підтримати Україну
Київ • УНН
Руслан Стефанчук зустрівся з Феліпе VI та закликав Іспанію продовжити підтримку України на тлі російських атак. За словами голови ВР, міжнародна солідарність і конкретна допомога залишаються для Києва критично важливими.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся у Мадриді з королем Іспанії Феліпе VI. Про зустріч він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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За словами спікера, він закликав монарха до подальшої підтримки України на тлі продовження російської війни та атак на українські міста.
росія продовжує війну й атаки проти наших міст, тому міжнародна солідарність і конкретна допомога залишаються для нас критично важливими
Він окремо підкреслив значення таких міжнародних майданчиків, як Іберо-Американський парламентський форум.
Це можливість безпосередньо говорити з представниками різних країн, доносити правду про те, через що сьогодні проходить Україна, і пояснювати, чому захист нашої держави - це також захист міжнародного права та принципів, спільних для демократичного світу
Він подякував Королю Феліпе VI, Іспанії та іспанському народові за солідарність з Україною, відзначив цю підтримку і висловив сподівання на її продовження.
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