Стефанчук у Мадриді закликав короля Іспанії підтримати Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся у Мадриді з королем Іспанії Феліпе VI. Про зустріч він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

За словами спікера, він закликав монарха до подальшої підтримки України на тлі продовження російської війни та атак на українські міста.

росія продовжує війну й атаки проти наших міст, тому міжнародна солідарність і конкретна допомога залишаються для нас критично важливими

Він окремо підкреслив значення таких міжнародних майданчиків, як Іберо-Американський парламентський форум.

Це можливість безпосередньо говорити з представниками різних країн, доносити правду про те, через що сьогодні проходить Україна, і пояснювати, чому захист нашої держави - це також захист міжнародного права та принципів, спільних для демократичного світу