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The Guardian
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Шахед-136

Стефанчук у Мадриді закликав короля Іспанії підтримати Україну

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Руслан Стефанчук зустрівся з Феліпе VI та закликав Іспанію продовжити підтримку України на тлі російських атак. За словами голови ВР, міжнародна солідарність і конкретна допомога залишаються для Києва критично важливими.

Стефанчук у Мадриді закликав короля Іспанії підтримати Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся у Мадриді з королем Іспанії Феліпе VI. Про зустріч він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами спікера, він закликав монарха до подальшої підтримки України на тлі продовження російської війни та атак на українські міста.

росія продовжує війну й атаки проти наших міст, тому міжнародна солідарність і конкретна допомога залишаються для нас критично важливими

- наголосив Стефанчук.

Він окремо підкреслив значення таких міжнародних майданчиків, як Іберо-Американський парламентський форум.

Це можливість безпосередньо говорити з представниками різних країн, доносити правду про те, через що сьогодні проходить Україна, і пояснювати, чому захист нашої держави - це також захист міжнародного права та принципів, спільних для демократичного світу

- зазначив голова ВРУ.

Він подякував Королю Феліпе VI, Іспанії та іспанському народові за солідарність з Україною, відзначив цю підтримку і висловив сподівання на її продовження.

Нагадаємо

Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем Patriot. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підтвердив підготовку нової партії.

У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до Patriot для України - Bloomberg01.09.26, 11:41 • 9008 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Руслан Стефанчук
Іспанія
Мадрид
Україна