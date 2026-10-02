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Стефанчук в Мадриде призвал короля Испании поддержать Украину

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Руслан Стефанчук встретился с Фелипе VI и призвал Испанию продолжить поддержку Украины на фоне российских атак. По словам председателя Верховной рады, международная солидарность и конкретная помощь остаются для Киева критически важными.

Стефанчук в Мадриде призвал короля Испании поддержать Украину

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук встретился в Мадриде с королём Испании Фелипе VI. О встрече он сообщил на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Подробности

По словам спикера, он призвал монарха к дальнейшей поддержке Украины на фоне продолжающейся российской войны и атак на украинские города.

Россия продолжает войну и атаки против наших городов, поэтому международная солидарность и конкретная помощь остаются для нас критически важными

- подчеркнул Стефанчук.

Он отдельно подчеркнул значение таких международных площадок, как Иберо-Американский парламентский форум.

Это возможность напрямую говорить с представителями разных стран, доносить правду о том, через что сегодня проходит Украина, и объяснять, почему защита нашего государства - это также защита международного права и принципов, общих для демократического мира

- отметил глава Верховной рады.

Он поблагодарил короля Фелипе VI, Испанию и испанский народ за солидарность с Украиной, отметил эту поддержку и выразил надежду на её продолжение.

Напомним

Испания увеличит поставки Украине ракет для систем Patriot. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес подтвердил подготовку новой партии.

В НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по вопросу ракет для Patriot для Украины - Bloomberg01.09.26, 11:41 • 9008 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Руслан Стефанчук
Испания
Мадрид
Украина