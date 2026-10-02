Стефанчук в Мадриде призвал короля Испании поддержать Украину

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук встретился в Мадриде с королём Испании Фелипе VI. О встрече он сообщил на своей странице в Facebook, информирует УНН.

По словам спикера, он призвал монарха к дальнейшей поддержке Украины на фоне продолжающейся российской войны и атак на украинские города.

Россия продолжает войну и атаки против наших городов, поэтому международная солидарность и конкретная помощь остаются для нас критически важными

Он отдельно подчеркнул значение таких международных площадок, как Иберо-Американский парламентский форум.

Это возможность напрямую говорить с представителями разных стран, доносить правду о том, через что сегодня проходит Украина, и объяснять, почему защита нашего государства - это также защита международного права и принципов, общих для демократического мира