Стефанчук в Мадриде призвал короля Испании поддержать Украину
Киев • УНН
Руслан Стефанчук встретился с Фелипе VI и призвал Испанию продолжить поддержку Украины на фоне российских атак. По словам председателя Верховной рады, международная солидарность и конкретная помощь остаются для Киева критически важными.
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук встретился в Мадриде с королём Испании Фелипе VI. О встрече он сообщил на своей странице в Facebook, информирует УНН.
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По словам спикера, он призвал монарха к дальнейшей поддержке Украины на фоне продолжающейся российской войны и атак на украинские города.
Россия продолжает войну и атаки против наших городов, поэтому международная солидарность и конкретная помощь остаются для нас критически важными
Он отдельно подчеркнул значение таких международных площадок, как Иберо-Американский парламентский форум.
Это возможность напрямую говорить с представителями разных стран, доносить правду о том, через что сегодня проходит Украина, и объяснять, почему защита нашего государства - это также защита международного права и принципов, общих для демократического мира
Он поблагодарил короля Фелипе VI, Испанию и испанский народ за солидарность с Украиной, отметил эту поддержку и выразил надежду на её продолжение.
Напомним
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